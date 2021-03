Insigne furioso sbotta nel finale: le accuse alla squadra

Ancora un risultato incredibile per il Napoli, che ha subito il gol del 3-3 proprio in extremis su calcio di rigore: Insigne furioso

Il Napoli non sa più vincere lontano dallo Stadio Maradona. Un pareggio incredibile con una sfida emozionante al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il 3-3 della squadra di De Zerbi è arrivato proprio nei minuti finali con il calcio di rigore trasformato da Ciccio Caputo. E così Insigne, al rientro negli spogliatoi, ha criticato aspramente la squadra come si evince dal suo labiale scaraventando tutto a terra come dimostra il filmato diventato virale sui social. Tre punti sfumati ancora una volta per poca consistenza ed esperienza.

Insigne furioso, ora serve una vittoria

Domenica sera la compagine partenopea sfiderà il Bologna alle 20:45 e dovrà cercare a tutti i costi i tre punti per continuare la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Serve un’altra vittoria dopo quella contro il Benevento: Rino Gattuso si giocherà il futuro attraverso i risultati che riuscirà a collezionare nelle prossime gare di campionato. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e dall’Europa League, gli azzurri penseranno soltanto a preparare al meglio le sfide di Serie A. Inoltre, il recupero con la Juventus verrà recuperare mercoledì 17 marzo alle 18:45. Tre trasferte nel giro di pochi giorni contro Milan, la stessa Juve e Roma per collezionare risultati importanti in vista del quarto posto. Infine, Gattuso cercherà di recuperare tutti e con la rosa al completo il Napoli potrebbe fare male a chiunque. Lozano e Osimhen torneranno a breve ad allenarsi con il resto del gruppo oltre a Petagna.