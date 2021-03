Zlatan Ibrahimovic è arrivato in ritardo a Sanremo 2021, accompagnato da uno sconosciuto in moto: è polemica sui social.

Non si è fatta attendere l’ennesima polemica sul Festival di Sanremo 2021. I social sono impazziti dopo che Zlatan Ibrahimovic, rimasto coinvolto (non personalmente) in un incidente in autostrada, è arrivato al teatro Ariston con circa un’ora di ritardo. Una volta arrivato Zlatan ha raccontato il folle viaggio che lo ha portato fino in Liguria: per arrivare “in tempo” ha deciso di chiedere un passaggio ad uno sconosciuto. Su Twitter scrivono: “Domanda: ma con il super protocollo Rai antiCovid, come può Ibra arrivare a Sanremo in moto con uno sconosciuto e poi salire sul palco?”.

Ibrahimovic sul palco senza mascherina dopo ore con uno sconosciuto, è polemica sui social

La polemica, ovviamente, non si è fatta attendere: com’è possibile che a Ibrahimovic sia stato permesso di entrare all’Ariston dopo aver trascorso ore sulle spalle di uno sconosciuto incontrato per strada? Nel frattempo Irama, concorrente al Festival, è ancora chiuso nel suo hotel. In ogni caso nel video che il calciatore ha mostrato al pubblico è evidente che stesse indossando correttamente la mascherina.

Irama, infatti, ha scoperto di avere un paio di membri dello staff positivi al Coronavirus due giorni prima dell’inizio del Festival. Nonostante il cantante sia risultato negativo a tutti i tamponi, è stato comunque costretto a fare la quarantena e non ha potuto partecipare fisicamente alla gara.