Ibrahimovic, l’incidente in autostrada lo ha bloccato: a rischio Sanremo

Il calciatore milanista Zlatan Ibrahimovic potrebbe non riuscire a partecipare alla terza serata del Festival di Sanremo 2021, ecco perché.

La presenza di Zlatan Ibrahimovic alla terza serata del Festival di Sanremo 2021 è a rischio. La puntata è già iniziata, ma sembra che il calciatore non sia ancora arrivato al teatro Ariston poiché rimasto coinvolto in un incidente automobilistico in autostrada. Ieri sera Zlatan non ha partecipato alla seconda puntata del talent show per motivi sportivi e lavorativi, ma la sua presenza durante la prima serata è stata apprezzata dalla maggior parte del pubblico italiano.

Ibrahimovic non è a Sanremo, ecco cosa gli è successo

Il calciatore milanista Zlatan Ibrahimovic potrebbe non riuscire a partecipare alla terza serata del Festival di Sanremo 2021, come da programma, a causa di un brutto incidente stradale. Lo sportivo non è rimasto coinvolto in prima persona, fortunatamente, ma la macchina che lo stava portando in Liguria ha dovuto rallentare a causa del traffico.

Il suo arrivo sul palco era previsto alle 22.05, più di dieci minuti fa, ma del calciatore ancora non si hanno notizie. Non sappiamo se sia ancora per strada, o se sia già arrivato in teatro e si stia preparando per il duetto che oggi avrebbe dovuto fare con Sinisa Mihajlovic, anche lui ex calciatore e oggi allenatore del Bologna.