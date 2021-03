Giulia De Lellis travolta dalle critiche: consigli choc alle fan

Giulia De Lellis è stata bersagliata dall’ira del web. L’influencer ha dato dei consigli choc alle sua fan. Ecco cosa ha detto.

Presto la De Lellis sarà al timone di “Love Island“, ma ora deve fare i conti con l’ira del popolo del web. Nella giornata di ieri, la showgirl si è sbizzarrita dispensando numerosi consigli alle sue fan.

Suggerimenti che però non sono stati graditi dal pubblico e hanno fatto il giro del web in poco tempo. Le sue Instagram Stories sul rapporto di coppia hanno scatenato un dibattito accesso. Ecco che cosa ha scritto.

Giulia De Lellis travolta dalle critiche: ecco cos’ha scritto su Instagram

Niente pigiamoni, ma sempre carine e ben tenute. Questo è il succo dei consigli della Influencer. Essere trasandate è off limits, invece sì alla cura e all’ordine. Per rafforzare le sue parole ha portato a esempio la sua relazione. Lei e Carlo Gussalli Beretta sono legati da diversi mesi e tra loro sembrerebbe andare tutti a gonfie vele.

“Mi faccio vedere sempre in uno stato decente, carina, mai a caso. Non è da me in generale, figuriamo in love. Questo non vuol dire non essere me stessa, naturale, anzi…in una sana relazione ci si deve vedere nella qualunque, però sempre tenendoci.” Queste le parole della De Lellis.

I suoi consigli non finiscono qui perché aggiunge altri esempi: “Sapete che sta arrivando? Fatevi trovare profumate, anche se comode. Vi viene a prendere al lavoro? Rimettete un filo di gloss, qualcosa per sentirvi più belle e speciali (…) Ogni tanto prendetevi un momento per voi, le vostre cose, non sempre in comitiva o con amici. Sorprendetevi. Per me sorprendersi ancora, anche a distanza di tempo, è la base”. Il segreto sarebbe quindi sorprendersi sempre senza però rinunciare a piccoli accorgimenti.

Se i suoi volevano essere semplici suggerimenti, il web non è stato della stessa idea. Molti le hanno puntato contro il dito considerando le sue parole sbagliate e mortificanti verso la donna. Le molte critiche hanno portato l’influencer a cancellare le storie. “A volte sbaglio a spiegarmi, magari è vero…Sono umana, chiedo venia”, ha dichiarato la De Lellis.