Friends, David Schwimmer “Ross” rivela: “Siamo finalmente pronti a girare”

L’attore che interpreta Ross in Friends, David Schimmer, ha rivelato la data dell’inizio delle riprese, il ritorno della serie cult si avvicina.

Lo scorso anno i fan della storica sitcom americana Friends hanno fatto i salti di gioia quando HBO ha annunciato che ci sarebbe stata una reunion a distanza di 16 anni dalla fine della serie. L’inizio delle riprese era stato fissato per il maggio dell’anno scorso, ma lo scoppio della pandemia ha costretto la produzione e la troupe a ritardare. In questi mesi si è atteso che la situazione migliorasse, ma ad oggi ci troviamo più o meno nelle stesse condizioni di un anno fa ed i fan temono che questa attesa reunion alla fine salti.

A tranquillizzarli ci ha pensato nelle scorse ore l’attore americano David Schwimmer, colui che ha dato il volto a Ross, il personaggio intorno a quale ruotano tutti gli altri protagonisti della sitcom. In un’intervista concessa a Andy Cohen, conduttore del programma Sirius XM, questo ha infatti rivelato che le riprese stanno per cominciare: “Oh sta accadendo, nel giro di circa un mese sarò fuori da Los Angeles”.

Friends, David Schwimmer parla dell’inizio delle riprese

Per chi non lo sapesse, Friends è interamente girato a New York, dunque il fatto che l’attore lasci Los Angeles coincide con l’inizio della lavorazione sulla reunion di Friends. Infatti subito dopo quella affermazione specifica: “Cioè, finalmente, intendo dire, abbiamo trovato un modo di girare in modo sicuro, e si tratterà di una porzione delle riprese che verrà registrata all’aperto perché, sai, bisogna rispettare i protocolli di sicurezza”.

Insomma i lavori procederanno a rilento e prima di poter girare tutte le scene utili a portare a casa tutto il prodotto finito servirà del tempo. Ciò nonostante la notizia che le riprese inizieranno è sicuramente un buon segnale per tutti i fan della sitcom, i quali cominciavano a temere che la pandemia avesse in qualche modo messo a rischio la reunion e fatto naufragare il progetto definitivamente.