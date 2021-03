Federico Poggipollini, chi è la compagna Enrica Di Menna: età, foto, lavoro

Scopriamo qualcosa di più sul chitarrista Federico Poggipollini, questa sera sarà al fianco di Annalisa sul palco dell’Ariston

Federico Poggipollini nasce a Bologna nel 1968: conosciuto anche come Capitan Fede, è noto soprattutto come il chitarrista del cantautore di Correggio, Luciano Ligabue. Tuttavia questa sera vestirà panni un po’ diversi rispetto al classico chiodo di pelle che tanto viene associato alla musica rock. Infatti, lo vedremo salire sul palcoscenico del teatro Ariston per accompagnare la cantante Annalisa. In questa terza serata del Festival di Sanremo dedicata alla storia della musica italiana, Annalisa e Poggipollini si esibiranno con una cover di La Musica è finita. Il brano era stato portato proprio a Sanremo da Ornella Vanoni e Mario Guarnera nel 1967. La presenza di Federico Poggipollini all’Ariston anticipa di poco l’uscita del suo nuovo album, che tutti i suoi fan stanno aspettando. Ma, oltre ad essere conosciuto come Capitan Fede e a suonare con Ligabue, che è Federico Poggipollini? Ha una compagna? A quanto pare sì! Scopriamo insieme chi è.

Enrica Di Menna ha rubato il cuore di Federico Poggipollini

Non sappiamo molto di Enrica Di Menna, la donna che ha conquistato Capitan Fede. Abruzzese di nascita, vive con Poggipollini a Bologna, dove ha studiato all’università e oggi lavora per un’azienda che organizza eventi. Schivi nei confronti dei rotocalchi, la coppia cerca di tenersi il più possibile lontana dai gossip. Enrica Di Menna sembra che sia riuscita a far girare la testa a Federico Poggipollini una sera al cinema: i due si sono conosciuti alla prima di un film e sembra che Capitan Fede avesse notato subito Enrica, assolutamente avvenente. Dopo un po’ di mesi di corteggiamento in cui Capitan Fede era già cotto come una pera, Poggipollini è riuscito a convincere la Di Menna a uscire con lui e da lì è scaturito il loro amore. Galeotto fu l’appuntamento, che portò i due ad innamorarsi profondamente ed avere due figlie: Cloe e Flora.

Poggipollini è un padre premuroso, che si gode il calore della famiglia senza però sbandierarlo troppo sui social. Infatti, sul suo profilo Instagram non c’è alcuna foto con le figlie, e anche quelle con Enrica si possono contare sulle dita di una mano.