Maturità, esami al via il 16 giugno: prova orale in presenza: le regole

Gli esami di maturità avranno inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30. L’Esame prevede un colloquio orale

Stabilita la data d’inizio degli esami di Maturità. Si tratta del 16 giugno, alle 8:30 del mattino e consisterà in una prova orale in presenza. Gli studenti avranno la possibilità di partire con la discussione di un elaborato da loro proposto. L’argomento dell’elaborato sarà assegnato agli studenti e alle studentesse entro il prossimo 30 aprile. C’è tutto il tempo per le valutazioni e la scelta. Da questa data in poi gli studenti avranno un mese di tempo per trasmettere l’elaborato scelto; l’elaborato va consegnato entro il 31 maggio. L’elaborato dovrà riferirsi ad una delle discipline oggetto di studi del percorso seguito ma sono previsti collegamenti interdisciplinari. Nell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione Bianchi, son state elencate le materie caratterizzanti l’indirizzo di studio alle quali gli studenti dovranno riferirsi per preparare gli elaborati.

Esami di Maturità: le materie di indirizzo

Ecco l’elenco: Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca per il Liceo classico, Matematica e Fisica per il Liceo scientifico, Lingua e cultura straniera 1 e Lingua e cultura straniera 3 per il liceo linguistico. E ancora, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Discipline pittoriche per il Liceo artistico indirizzo arti figurative Grafico-pittorico, Economia aziendale per l’Istituto tecnico settore economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, Progettazione multimediale e Laboratori tecnici per l’Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Grafica e comunicazione, Laboratorio di servizi di accoglienza turistica e Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva per l’Istituto professionale indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Articolazione Accoglienza turistica.

Per quanto riguarda i punteggi, con i crediti scolastici si potrà ottenere al massimo 60 punti. Con l’esame orale si potranno ottenere al massimo 40 punti, per un totale di 100 punti, voto massimo per la Maturità che prevede anche la Lode. Agli esami saranno ammessi gli studenti indicati dagli scrutini finali dei Consigli di classe.

