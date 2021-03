Elodie, l’incidente sul palco: quanto vale l’orecchino caduto?

By

Ieri sera Elodie ha fatto la sua apparizione sul palco del Festival di Sanremo. Un piccolo incidente ha però attirato l’attenzione di tutti.

La splendida Elodie è apparsa ieri sera, 3 Marzo 2021, sul palco del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus e Fiorello. La bellissima cantante ha sfoggiato un abito rosso luccicante coperto di strass, e ad accompagnare il suo outfit sensuale ed appariscente c’erano un paio di lussuosi orecchini. Qualcosa è però andato storto con gli accessori al momento della sua entrata. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

La concorrente del Festival di Sanremo 2020 ha partecipato quest’anno nelle vesti di co-conduttrice della seconda serata, e nessuno dei telespettatori è rimasto indifferente al suo look elegante ed impeccabile. La cantante romana ha certamente lasciato il segno e difficilmente la sua magnifica performance di ieri sera verrà dimenticata. Un piccolo incidente ha però messo del pepe alla serata, ed ha avuto a che fare con i suoi lussuosi gioielli.

La fidanzata di Marracash è salita sul palco Ariston con più eleganza che mai e proprio prima di riuscire a presentare uno dei concorrenti in gara, è balzata in aria dallo spavento. La cantante romana, scambiando qualche parola con Amadeus, ha all’improvviso smarrito uno dei suoi orecchini. L’accessorio è scivolato via dal suo orecchio, cogliendola completamente di sorpresa. Il conduttore ha aiutato la donna a ritrovare l’accessorio, restituendoglielo prontamente. A questo punto sono dunque tutti curiosi di scoprire quanto vale il prezioso gioiello sfoggiato ieri sera da Elodie.

Sanremo 2021, gli orecchini di Elodie attirano l’attenzione di tutti: quanto valgono?

Ieri sera, durante la diretta della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, la cantante Romana Elodie ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta. Il suo look elegante e sensuale non è di certo passato inosservato, e ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stato soprattutto un paio di costosi orecchini. Uno dei due accessori è scivolato dall’orecchio della cantante durante la diretta, facendole prendere un bello spavento. Sono dunque tutti curiosi di scoprire a quanto ammonta il prezzo del lussuoso gioiello. I due pendenti pare siano dei preziosi orecchini Bulgari ed il loro valore è di ben 45mila euro. Insieme all’abito rosso firmato Donatella Versace, coperto di strass e con uno spacco laterale profondo e sensuale, la cantante ha fatto breccia nel cuore di tutti i telespettatori, che indubbiamente non dimenticheranno mai la sua splendida performance.