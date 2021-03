Covid e scuole chiuse: in arrivo aiuti alle famiglie

Genitori lavoratori con figli a casa per la chiusura delle scuole e passaggio in Dad: le misure per aiutare le famiglie

La nuova ondata di Covid-19 è caratterizzata principalmente dalle varianti. Queste, in particolare quella inglese, colpiscono molto di più una fascia d’età più giovane del virus originario. Si tratta dei ragazzi in età scolare, dai 6 ai 18 soprattutto. Per questo motivo molte Regioni italiane hanno già provveduto a chiudere le scuole mentre il nuovo dpcm del Governo Draghi prevede la chiusura automatica dei plessi nelle zone rosse e quando nelle località si superano i 250 contagiati ogni 100mila abitanti. Per questo motivo, parecchie famiglie italiane si ritroveranno con i figli minori a casa a doverli sostenere durante la Didattica a distanza. In molti casi di famiglie indigenti ci sono anche difficoltà tecniche per permettere ai ragazzi di seguire la Dad nelle migliori condizioni.

Covid, il governo pensa ad aiuti

Per questi motivi il governo ha in mente di predisporre degli aiuti in soccorso alle famiglie alle prese con i minori in Dad. Il governo ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni nel decreto Sostegno per sostenere gli occupati con figli che non possono andare a scuola. Si va dal congedo retribuito al 50% al bonus babysitter. Tra le misure c’è la possibilità di lavorare in smart working per tutti coloro che hanno figli sotto l’età di 16 anni e un’occupazione che permette a loro il lavoro da casa.

Leggi anche > Covid, 4 marzo giornata di picco

Sono previsti, poi, congedi retribuiti al 50% per chi ha figli sotto i 14 anni e non può lavorare in smart. I congedi possono essere diretti sia a chi ha figli in quarantena, sia a chi ha figli che sono in Dad a causa della chiusura delle scuole. Non si sa ancora se il congedo al 50% possa essere utilizzato anche dai genitori che lavorano da casa.

Leggi anche > Scuola, dove si passa in Dad