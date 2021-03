Come sta Franco Battiato dopo le voci sulla sua malattia: le ultime novità

Ormai da alcuni anni Franco Battiato è uscito dai riflettori, circondato dall’affetto dei parenti e degli amici più intimi. Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

L’impareggiabile maestro siciliano Franco Battiato ormai da alcuni anni è uscito dai riflettori del mondo dello spettacolo, circondato dall’affetto dei parenti e degli amici più intimi, che mantengono uno strettissimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Una delle sue ultime apparizioni risale al novembre 2018, quando Luca Madonia postò sui social una foto che immortalava entrambi durante un pranzo insieme. Poi nulla o quasi è trapelato sul suo conto.

Il punto sulle condizioni di salute di Franco Battiato

Da diversi anni i tantissimi fan e ammiratori di Franco Battiato sono in ansia per la grave malattia che l’avrebbe colpito, soprattutto dopo che il suo ultimo tour fu cancellato per non meglio precisati “motivi di salute”. Pare che a causa di un incidente domestico nella sua residenza di Milo, alle pendici dell’Etna, l’artista si fosse fratturato femore e bacino, ma qualcuno aggiunse che “in realtà non stava bene da un po’”.

L’ultimo concerto di Franco Battiato è quello del 17 settembre 2017 al Teatro Romano della sua Catania. Nel 2019 è poi arrivata la sua ultima canzone inedita, “Torneremo ancora”, che dà il titolo all’omonimo disco che di fatto ha sancito il suo ritiro ufficiale delle scene. “Come sapete Franco non può essere qui perché da qualche tempo non sta bene”, ha detto il suo manager, Franz Cattini, durante la presentazione. Ma tutti continuano a chiedersi “che fine abbia fatto”…

“Quello che mi sento di dire è che stiamo assistendo mio fratello come merita”, ha dichiarato Michele Battiato ormai oltre un anno fa, “è circondato dall’affetto degli amici più cari e dei parenti”. Un “essere speciale” come lui se lo merita proprio.

