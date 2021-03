Come raccontare un viaggio in video? Qualche consiglio

Stai per intraprendere un viaggio e vuoi ricordarlo in modo memorabile? Allora il miglior modo per farlo è quello di filmare i posti e i momenti più emozionanti e trasformarli in contenuti piacevoli che potrai mostrare sui social oppure ai tuoi amici e parenti. Prima di cominciare, tuttavia, ti consigliamo di leggere i nostri consigli per realizzare un video-racconto del tuo viaggio impeccabile, a partire dall’attenzione alla durata.

Magari vuoi cominciare a gestire un blog di viaggi oppure mostrare un aspetto più professionale e interessante della tua vita sui tuoi social network preferiti. Ebbene se sei alle prime armi non c’è nulla da temere perché con i giusti consigli e con l’aiuto di software semplici ed intuitivi potrai realizzare ottimi lavori!

1. Attenzione alla durata

La prima caratteristica a cui prestare attenzione è proprio la durata del video che, essendo qualcosa di molto personale e amatoriale, dovrebbe risultare gradevole e non pesante o noioso. Per questo cerca di attenerti alle regole “dei social” creando clip brevi ma significative, che non superino il minuto di visione.

Al contrario se possiedi un vlog o un canale su YouTube in cui racconti le tue esperienze, potrai dilungarti di più ma prestando attenzione alla completezza informativa. Difatti sarebbe inutile mostrare cinque minuti di video privo di alcuna informazione interessante e gli utenti te lo farebbero notare con cali a picco delle visite sul tuo profilo. Per evitare questo spiacevole incidente considera il fine ultimo del tuo video racconto e, di conseguenza, stabilisci la giusta durata.

2. I dettagli che contano

In parte abbiamo già anticipato questo punto ma qui lo specificheremo meglio. Dal momento che hai poco tempo a disposizione evita di perderti in racconti di informazioni inutili o noiose e concentrati su ciò che di più emozionante e interessante puoi offrire a chi guarderà il video.

Se non sei bravo a sintetizzare prendi carta e penna e scrivi una scaletta da seguire, in modo da non perdere il filo del discorso e offrire un’esperienza di visione gradevole e accattivante. Ricorda anche che stiamo parlando del tuo viaggio, cosa che potrebbe non importare letteralmente a nessuno. Per evitare di risultare noioso o ripetitivo, quindi, taglia e accorcia arrivando sempre dritto al sodo.

Concentrati sugli aspetti unici, sulle informazioni utili e pensa sempre a chi sarà il destinatario del video per individuare più facilmente quali informazioni o contenuti potrebbero risultare di interesse.

3. Creare video con foto e musica

Un altro buon suggerimento è quello di imparare a fare video con foto e musica. Infatti se stai visitando un posto nuovo è normale concentrare subito l’attenzione sulle attrazioni maggiori e sui simboli iconici che lo rappresentano. A dire il vero allenando un po’ il tuo occhio ci sono dettagli e caratteristiche “estranee” alla tua quotidianità che catturano esattamente l’atmosfera del posto. Abiti tradizionali, scorci panoramici, cibi tipici e sensazioni piacevoli dovranno essere i soggetti principali del tuo video, riducendo al minimo selfie e riprese un tantino troppo “auto-referenziali”.

Un buon modo per dare risalto al posto che stai visitando è quello di scoprire anche la musica tradizionale che, tuttavia, dovrai utilizzare sempre nel rispetto del diritto d’autore. Se non sai come fare e non sei ancora esperto di questo mondo potresti dare uno sguardo alla spiegazione ufficiale della SIAE. In ogni caso, come vedremo qui di seguito, l’utilizzo di una base musicale per montare scatti e momenti indimenticabili è il “collante” essenziale che renderà tutto più emozionante e piacevole da guardare.

4. L’editing ed il montaggio

Infine dovrai confrontarti con l’editing ed il montaggio del tuo video-ricordo della vacanza. Da dove cominciare? Per prima cosa ti suggeriamo di dare uno sguardo ad un programma per creare video con foto e musica, come Movavi. Potrai selezionare tra le varie funzionalità quella che più si addice al tuo racconto. Questo genere di video è sempre molto apprezzato e potrai realizzando anche tu usando un buon programma che unisce foto e musica in un unico filmato video, facilmente esportabile e condivisibile. All’inizio ci vorrà un po’ di pratica ma vedrai che, viaggio dopo viaggio, montare video e fotografie con effetti musicali diventerà un gioco da ragazzi!