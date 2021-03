Chi è Federico Poggipollini: età e vita privata del chitarrista di Ligabue

Tanti lo conoscono come il chitarrista di Ligabue, ma la carriera di Federico Poggipollini è iniziata molto prima del suo incontro con il cantante.

Federico Poggipollini (conosciuto dal pubblico anche con lo pseudonimo di Capitan Fede) è un chitarrista e cantautore italiano nato a Bologna il 26 marzo del 1968. Molti lo conoscono per essere stato il chitarrista di Ligabue: Poggipollini, però, ha iniziato la sua carriera già nel 1990 (ma conoscerà il rocker di Correggio solo nel 1994).

Era soprannominato “il killer” dagli amici

La carriera di Federico Poggipollini fa il grande salto quando il chitarrista partecipa alla registrazione dell’album “El Diablo” (quarto disco del gruppo Litfiba, con Piero Pelù come voce) nel 1990. Molto tempo (e molti lavori) dopo, il 1 giugno 2012, partecipa anche al concerto del gruppo al Mandela Forum di Firenze.

Nel 1994 Federico Poggipollini incontra Ligabue ad un provino: il cantante voleva trovare un nuovo chitarrista, ed a quanto pare tra i due c’è stata subito una forte intesa. Poggipollini entra a far parte del suo gruppo: insieme registreranno ben 15 album (tra cui “Su e giù dal palco”, “RadioFreccia”, “Fuori come va?”, “Arrivederci mostro!”, “Giro del Mondo”, “Made in Italy” e “Start”), partendo in tour per ognuno di questi. Dal 1998 Federico Poggipollini ha anche intrapreso una carriera da solista, senza però abbandonare il fianco di Ligabue.

A quanto pare, da giovane Federico Poggipollini ci sapeva fare con il gentil sesso: così tanto, in realtà, che gli amici iniziarono a chiamarlo “il killer”. Il chitarrista però ha dovuto mettere da parte la vita da Don Giovanni quando, ad una prima cinematografica, ha conosciuto una donna capace di fargli perdere la testa: Enrica Di Menna. Dal loro primo appuntamento i due sono inseparabili (ed oggi hanno anche due figlie, Cloe e Flora).