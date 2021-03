Bambina investita, furgone la centra in pieno e la uccide: aveva 3 anni

Ha perso la vita la bambina investita da un mezzo pesante. La piccola era in tenera età. La polizia ha a disposizione l’uomo che era al volante.

Bambina investita ed uccisa da un furgone. È quanto di tragico avvenuto nella località di Campion Close a Calne, in Inghilterra. La piccola vittima aveva solamente 3 anni. Il tutto è accaduto nella tarda serata di mercoledì 3 marzo 2021, con la bambina investita che è morta sul colpo. Il conducente del veicolo si è fermato subito ed è apparso in evidente stato di choc. Sta comunque collaborando con le forze dell’ordine nella ricostruzione della dinamica. Inoltre non risulta in stato di arresto.

La vettura della quale quest’ultimo era alla guida è ora posta sotto sequestro. I poliziotti hanno compiuto dei rilievi e delle misurazioni prima di farla portare via. Attualmente la strada dove si è verificato questo drammatico episodio risulta ancora chiusa alla circolazione. Tutto il vicinato è solidale con la famiglia della bimba rimasta uccisa in questa sfortunata circostanza. Sono tantissimi i messaggi di vicinanza e di cordoglio rivolti in particolar modo attraverso i social network.

Bambina investita, le indagini vanno avanti

Le forze dell’ordine hanno rivolto un appello ad evitare assembramenti per lasciare dei pensieri quali mazzi di fiori e pupazzi, come spesso avviene in queste situazioni. “Invitiamo chiunque ad evitare di recarsi sul luogo dell’incidente, nell’ottica del rispetto di quelle che sono le norme concepite per arginare la pandemia”.

Nel frattempo le indagini vanno avanti ed in tal senso le autorità hanno dichiarato che non verranno rilasciate ulteriori commenti in merito. Almeno fino a quando non si avranno dei risultati definitivi. Purtroppo per la bambina non è stato possibile fare nulla. L’impatto violento con il furgone le ha provocato delle ferite tali da risultare letali sul colpo. I paramedici chiamati ad intervenire l’hanno trovata già priva di vita al loro arrivo.