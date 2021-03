Amici Amazon Prime, il talent finisce sulla piattaforma video: la data

C’è il matrimonio Amici Amazon Prime, con tanto di benedizione da parte di Maria De Filippi. Come e quando avverrà il tutto.

Amici Amazon Prime, la notizia è ufficiale e Maria De Filippi verrà coinvolta in prima persona. Di questa grandiosa novità se ne parlava già da alcune settimane. Ora c’è la certezza che riguarda le modalità di trasmissione in streaming sugli spazi di comunicazione del noto sito di e-commerce. Il longevo talent show di Canale 5 già da venerdì 5 marzo inizierà ad occupare questa sua nuova collocazione.

C’è già un precedente in tal senso che ha anticipato a suo tempo questo connubio Amici Amazon Prime, che si preannuncia alquanto felice e proficuo per entrambi. La cosa riguarda quando il programma finì sugli schermi di Real Time. Ma stavolta, secondo quanto fa sapere Dagospia, ci dovrebbe essere una presenza diretta da parte della De Filippi, che apparirà nel corso della puntata trasmessa al martedì. Non che ‘Amici’ ne avesse bisogno, ma tutto ciò darà alla trasmissione di Mediaset ulteriore visibilità. Anche perché Amazon Prime dovrebbe trasmettere dei contenuti originali, i quali non dovrebbero essere disponibili su altre piattaforme.

Amici Amazon Prime, per Maria De Filippi c’è solo da guadagnarci

Prima di Dagospia ci aveva pensato l’esperto di dinamiche televisive, Davide Maggio, a fornire l’anticipazione che coinvolgeva il talent di Maria De Filippi ed Amazon. E proprio la moglie di Maurizio Costanzo aveva mostrato una grossa apertura in tal senso, nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

In tale circostanza la presentatrice televisiva parlò di una grossa novità che avrebbe fatto il bene di tutte le parti chiamate in causa, anche di Mediaset. “La televisione generalista deve cominciare a seguire le novità introdotte dal moderno modo di fare comunicazione”. Ideata nel 2001 e nota con il precedente titolo di ‘Saranno Famosi’, la trasmissione esiste dal 22 settembre 2001. Dopo le prime due edizioni trasmesse su Italia 1, il talent ha trovato infine la sua definitiva collocazione nel 2003 su Canale 5.