Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo svela un particolare piccante. La dolce metà del conduttore televisivo, e oggi alla guida di Prima Festival 2021, ha svelato alcuni segreti in merito alla sua intimità con il marito.





I due sono uniti e affiatatissimi da oltre vent’anni. La loro unione è solida e anche la passione sembra unirli oggi più che mai. A rivelare alcuni particolari del proprio rapporto con Amadeus, è stata proprio la moglie del conduttore televisivo.

Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo svela un particolare piccante della relazione con suo marito

Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 e la sua dolce metà si sono conosciuti proprio durante un programma televisivo. I due si trovavano infatti, uno nelle vesti di presentatore e l’altra in quelli di prima ballerina, celebre per la famosa “scossa”, a L’Eredità, quando tra loro è scoppiato un grandissimo amore. La loro unione è ancora oggi solida e ben salda e va avanti da vent’anni. Dal loro amore è inoltre nato il figlio, José.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Sanremo, Amadeus durissimo in conferenza stampa: “Siamo in guerra”

Oggi Giovanna è alla guida di Prima Festival 2021 e nel corso di una intervista sul settimanale Diva e Donna ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua relazione con il marito. La 43enne ha affermato che un elemento è sempre stato fondamentale nel loro rapporto ed è qualcosa che ancora oggi li lega fortemente, ovvero la passione.

Potrebbe interessarti anche –> Stasera in tv – Festival di Sanremo 2021: news e ospiti, oggi 4 Marzo

Leggi anche –> Michele Bravi, il ritorno sul palco di Sanremo dopo il drammatico incidente

La Civitillo ha sottolineato che tra lei e il marito è tutto come se fosse ancora il primo giorno. “La scossa in privato?”, ha domandato la napoletana, “Gliela faccio quando non c’è José a casa”. La Civitillo ha ribadito che il marito la guarda esattamente come la guardava ai tempi in cui si sono conosciuti. Tra i due per altro c’è una differenza di età di ben 15 anni.

Amadeus, prima di Giovanna, è stato sposato con la prima moglie, Marisa Di Martino, dal 1993 al 2007. Dalla loro unione è nata la prima figlia del conduttore, Alice.