Alessandro Cattelan passa alla Rai: ecco cosa gli hanno promesso

Alessandro Cattelan ha spiazzato tutti con una mossa che lo porterà a progetti molto importanti per lui. Ecco le indiscrezioni.



L’addio a X Factor di Alessandro Cattelan ha commosso e rattristato tutti, non solo i fan più accaniti. Il conduttore di Tortona, infatti, è tra i volti più amati e famosi della televisione italiana, con un particolare appeal sui più giovani. Uno scoop incredibile di Dagospia, reso pubblico proprio nelal giornata di oggi, ha rivelato un’operazione che darà una svolta alla brillante carriera di Cattelan. Molti lo vorrebbero al timone del Festival di Sanremo 2022, verranno accontentati?

Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2022?

Il conduttore piemontese non ha mai nascosto il suo grande sogno di condurre Sanremo, al momento sotto la guida di Amadeus, e chissà che non verrà esaudito il suo desiderio molto prima di quanto si possa pensare. Un’inchiesta scoop di Dagospia ha infatti rivelato che Cattelan passerà alla Rai. L’ha fortemente voluto l’amministratore delegato uscente Fabrizio Salini, che ha fatto davvero di tutto per portare Cattelan da mamma Rai.

E sembra proprio esserci riuscito! Dopo anni a Sky, infatti, sembra proprio che il conduttore di Tortona sia pronto ad approdare alla Rai, con un programma in prima serata, che potrebbe arrivare nella prossima stagione televisiva. Sulla natura e l’identità del programma, che presumibilmente otterrà l’ambito prime time, è ancora mistero e non vi sono informazioni reperibili almeno per ora. Bisogna infatti anche aspettare la conferma definitiva del contratto di Cattelan con la Rai, che per ora rimane top secret, come riporta Dagospia.

Per quanto riguarda la conduzione di Sanremo c’è ancora tempo, Cattelan è ancora giovane e ancora deve terminare la 71° edizione del Festival, in onda fino a sabato 6 marzo, quando verrà proclamato il vincitore. Ora che il conduttore passerà alla Rai, però, la prospettiva di una conduzione all’Ariston non sembra poi così lontana e non resta che aspettare ulteriori informazioni a riguardo.