Questa sera al Festival di Sanremo ci sarà anche il cantante romano Wrongonyou, che si esibirà all’interno della categoria Nuove Proposte

Wrongonyou è lo pseudonimo di Marco Zitelli, un cantante nato a Roma nel 1990. La sua carriera come musicista, tuttavia, non inizia in Italia ma ben più lontano. Infatti comincia a lavorare in ambito musicale come chitarrista di una band in Georgia, negli Stati Uniti d’America. Inizia a prenderci gusto e così, nel 2013, si decide a pubblicare alcuni suoi pezzi su SoundCloud, il servizio di music sharing nato in Svezia. Lì lo ascolta un professore di sound design di Oxford, che lo contatta per registrare nello studio dell’università. Così nasce Hands, la prima demo di Wrongonyou. Inizia per il cantante un periodo pieno di impegni e di soddisfazioni, come la collaborazione con l’etichetta Carosello Records del 2017, con cui pubblica l’EP The Mountain Man. Nello stesso anno recita anche nel film Il premio, di cui aveva composto anche la colonna sonora, candidata ai Nastri d’argento 2018 come Miglior canzone originale. Le sue tournée, nel corso degli anni, lo portano in giro per il mondo, riuscendo ad esibirsi in alcuni dei festival più rinomati e arrivando anche ad aprire cinque concerti di un tour di Mika.

Wrongonyou a Sanremo

Come il suo collega Davide Shorty, anche Wrongonyou partecipa nell’ottobre del 2020 al concorso AmaSanremo, proponendo il brano Lezioni di volo. E proprio come Shorty, riesce ad arrivare in fondo al programma. Questo gli fa ottenere quindi un posto sul palco dell’Ariston durante il 71° Festival di Sanremo, condotto da Amadeus e Rosario Fiorello. Questo è il brano con cui Wrongonyou partecipa a quest’edizione del Festival di Sanremo. Lezioni di volo anticipa l’uscita del suo nuovo album di canzoni completamente inedite, intitolato Sono io, e che verrà rilasciato il 12 marzo.

