Willie Peyote, perché si chiama così: il suo vero nome è Guglielmo Bruno

Il rapper e cantautore italiano Willie Peyote, all’anagrafe Guglielmo Bruno, ha scelto il suo nome d’arte unendone tre: ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

Il rapper e cantautore italiano Willie Peyote partecipa nella categoria Big al Festival di Sanremo edizione 2021, entrando così per la prima volta nelle case di moltissimi italiani che finora non lo conoscevano. E sono in tanti a domandarsi cosa ci sia dietro il singolare nome d’arte del cantante nato a Torino nel 1985 da padre torinese e madre biellese, all’anagrafe Guglielmo Bruno. Di seguito la risposta completa.

Chi si nasconde dietro Willie Peyote

Guglielmo Bruno ha scelto il suo nome d’arte – Willie Peyote per l’appunto – unendone tre: Willie (un riferimento al suo vero nome), Wile E. Coyote (il famoso personaggio dei Looney Tunes che dà la caccia a Beep Beep) e il peyote (pianta allucinogena proveniente dall’America settentrionale).

Il Nostro ha spiegato in un’intervista rilasciata qualche anno fa a Repubblica: “Willie è il diminutivo di William, la traduzione inglese del mio nome, Guglielmo. Il primo Willie che mi è venuto in mente è il Coyote, io mi sono limitato ad aggiungerci la droga”. Restando in tema, lo stesso Willie Peyote ha affermato ai microfoni de Le Iene che “i cani son meglio delle persone che dicono che i cani sono meglio delle persone”.

Se lo pseudonimo è quello sopra descritto, le sue parole d’ordine sono trasgressione, anticonformismo e provocazione. E, per completare il quadro, vale la pena di notare che sulla sua pagina Instagram l’artista si chiama invece “Ludwig van Peyote” e di sé scrive: “Nichilista, torinese e disoccupato perché dire rapper fa subito bimbominkia e dire cantautore fa subito festa dell’unità”. Nomen omen…

