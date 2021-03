Ultimo, indiscrezione: la figlia di Heather Parisi è la sua nuova fidanzata?

Novità in vista per la sfera sentimentale di Ultimo: l’indizio è arrivato direttamente dal profilo Instagram, ecco chi è

Indiscrezioni importanti per quanto riguarda la vita privata di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. Dopo l’addio alla sua ex Federica, alla quale ha dedicato anche il brano di Sanremo e I tuoi particolari, è sbocciato un nuovo amore per il dolce cantautore romano con la figlia di Heather Parisi. Secondo le ultime indiscrezioni la ragazza, Jacqueline Luna Di Giacomo, e Nicolò hanno trascorso una giornata romantica in barca con la conferma che è arrivata dai loro profili Instagram. I due hanno postato la stessa foto: un dettaglio non da poco che certifica il loro avvicinamento.

Ultimo, la nuova fiamma

I due non avrebbero né confermato né smentito le indiscrezioni sul loro conto. Ultimo non ha mai parlato della situazione sentimentale, ma ha sempre preferito scrivere canzoni profonde e per nulla scontate. Jacqueline al momento ha 21 anni ed è nata dalla relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Novità importanti con il giovane cantautore romano pronto a sorprendere tutti anche per quanto riguarda le sue nuovi composizioni. Negli ultimi anni le sue canzoni sono diventate sempre più celebri con la sua voglia di riscatto: da quando non era nessuno ci ha sempre creduto per imporsi sui palcoscenici italiani e di tutto il mondo.