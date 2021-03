Tiburtina, una lite condominiale finita in tragedia: muore un uomo

In un palazzo vicino via Tiburtina, una lite condominiale avvenuta ieri pomeriggio è finita in tragedia con la morte di un uomo.

Un uomo è venuto a mancare nel pomeriggio di ieri in seguito ad una lite condominiale avvenuta in un palazzo vicino via Tiburtina. Il decesso potrebbe essere avvenuto per un malore in seguito alle percosse, la Polizia di Stato sta cercando di ricostruire l’accaduto.

Un uomo è morto ieri sera nell’androne di un palazzo in via Ettore Bertolé Viale, numero 5, vicino via Tiburtina. Due persone si sarebbero messe a litigare per motivi legati a questioni condominiali e sarebbero arrivati alla violenza, picchiandosi. Una delle due persone, un uomo di cinquant’anni residente nello stabile, si è accasciato a terra ed è morto. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno fermato l’uomo con cui la vittima ha litigato.

LEGGI ANCHE -> Lutto nella pallavolo: morto Andrea Nannini, leggenda del volley italiano

LEGGI ANCHE -> Il messaggio straziante di Linus per la morte dell’amico Claudio Coccoluto

Lite in pieno pomeriggio nell’androne del palazzo: muore un uomo

L’uomo fermato dagli agenti della Polizia di Stato ha dichiarato: “Non volevo ucciderlo“, una volta arrivato in commissariato. Sembrerebbe che il decesso possa essere avvenuto per un malore, ma è stato appurato che le percosse siano avvenute realmente, in quanto in molti hanno visto la vittima e l’uomo litigare. La discussione è avvenuta nel pomeriggio, quando la maggior parte degli abitanti si trovavano in casa e hanno sentito le urla.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Nei prossimi giorni verranno ascoltati i testimoni che hanno assistito alla discussione tra i due uomini e la speranza degli agenti della Polizia di Stato è che possano fornire elementi utili per ricostruire la dinamica. “Conoscevo l’uomo che è morto. Abbiamo sentito delle urla provenire dall’androne e abbiamo capito che due condomini stavano litigando, ma non pensavamo che la situazione fosse così grave, e invece dopo abbiamo visto l’ambulanza e ci hanno detto che uno dei due era morto“, ha raccontato uno dei residenti del palazzo. Sul corpo dell’uomo è stata prevista l’autopsia per verificare le cause del decesso, che riveleranno se si è trattato di un malore o se la morte è avvenuta in seguito alle percosse.