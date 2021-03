Test della personalità, l’acconciatura che scegli rivela come sei

Questo semplice test analizza il look scelto dalle donne per svelare cosa questa scelta indica sulla personalità.

La scelta del look è spesso indicativa dello stato umorale in cui ci troviamo. Un cambio di pettinatura, ad esempio, può significare che in quel momento sentiamo l’esigenza di dare una svolta ad un aspetto della nostra vita, ma anche che vorremmo chiudere un capitolo della vita che per noi è stato doloroso. Il testo di oggi si basa proprio sull’analisi di questa scelta da parte delle donne.

Come potete vedere dall’immagine che c’è sopra, vi vengono mostrate 6 diverse acconciature e vi viene chiesto di scegliere quale tra queste preferireste avere o siete solite avere. Ogni scelta indica un diverso approccio alla vita e agli altri. Ovviamente l’aspetto indicato potrebbe riguardare solo un periodo o una giornata della vostra vita, dunque non è un profilo che punta a descrivervi in toto.

Test: quale acconciatura scegliete?

Prima di lasciarvi alla scelta e al risultato, vi ricordiamo che si tratta di un gioco e che non esiste una scelta corretta. Dunque mettetevi alla prova e divertitevi.

Prima acconciatura

Se hai scelto questa acconciatura significa che sei una persona spontanea, dunque imprevedibile e impulsiva. Ti piace socializzare, ma spesso ti dilunghi troppo negli interventi e non lasci parlare l’interlocutore il che a volte ti fa essere logorroica. Sei aperta alle avventure e alle nuove esperienze, non ami che qualcuno provi ad influenzarti ed hai sempre la battuta pronta.

Seconda acconciatura

In questo caso ci troviamo di fronte ad una persona che ama la semplicità e la pace. Non ti imbarchi mai in discussioni e quando capita cerchi sempre di risolvere il prima possibile, specie nelle relazioni interpersonali. Sei conscia dei tuoi limiti, ma questo non ti abbatte, anzi, ti dà la forza per andare avanti e cercare di migliorarti.

Terza acconciatura

La terza pettinatura ci mette di fronte ad una persona molto coraggiosa. Il giudizio altrui non ti spaventa, semplicemente perché non ti tange minimamente, quando decidi di fare qualcosa non ti ferma niente e nessuno, il che ti permette di raggiungere spesso e volentieri gli obiettivi prefissati.

Quarta acconciatura

In questo caso siamo di fronte ad una persona raffinata e amante dello stile. Apprezzi che tutto abbia una sua logica, ma a volte il tuo senso estetico può far credere agli altri che sei una persona superficiale. In realtà sei una persona pragmatica, che si impegna al massimo in ogni sfida che la vita ti presenta.

Quinta acconciatura

Chi sceglie questa acconciatura è caratterizzato dall’equilibrio interiore. Sei una persona che odia litigi e discussioni, empatica e sensibile. Ti preoccupi spesso per i problemi degli altri e quando puoi dai loro una mano. Poni la massima attenzione in ogni cosa che fai e non abbandoni mai la positività, cercando di trovare la via d’uscita da ogni situazione.

Sesta acconciatura

Chi infine ha scelto quest’ultima pettinatura è una persona onesta e sincera, caratteristiche che apprezza negli altri e in base alle quali sceglie amicizie e persone che gli stanno accanto. Sei una persona gentile e di animo buono, ma spesso questa tua caratteristica ti espone a persone che la scambiano per ingenuità. Comprendi subito quando accade e tagli i ponti, come quando una persona a cui tieni e a cui hai dato tutta te stessa tradisce la tua fiducia.