Stasera in tv film | 211 – Rapina in corso: storia vera, trama, trailer e cast

211 – Rapina in corso, film del 2018 diretto da York Shackleton e ispirato a una storia vera sarà oggi, 3 Marzo, in prima serata: tutte le anticipazioni sulla pellicola

Il film 211 – Rapina in corso, uscito nelle sale cinematografiche nel 2018 e diretto dal regista York Shackleton, ha come protagonista l’attore Nicolas Cage e si ispira a una rapina realmente accaduta. Scopriamo insieme trama, trailer e cast della pellicola che andrà in onda oggi su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Leggi anche —> Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni, oggi 3 Marzo

Trama

Quattro spietati mercenari decidono di rapinare diverse banche, puntandone per prima una che si trova a Chesterford, nel Massachusetts. Saputo della cruenta rapina l’agente dell’Interpol Rossi rientra da Kabul per assistere la squadra di polizia, capeggiata dal negoziatore Mike Chandler, il quale si sta occupando di sventare l’attacco dei rapinatori. Appare sin da subito evidente che la polizia si trovi a confrontarsi non con dei criminali qualsiasi ma con professionisti spietati quanto preparati a contrattaccare a ogni sua mossa. Kenny Ralston, ragazzo geniale e ribelle, stringe nel frattempo un patto con il vicepreside della sua scuola: potrà rimanere a studiare lì solamente se aiuterà a sventare la sanguinosa rapina. D’altro canto i mercenari al di fuori delle mura della banca sembrano avere un contatto che li sta aiutando a tenere sotto scacco Mike e i suoi e in più le 29 persone che si trovavano nell’edificio al momento dell’attacco vengono rese ostaggi, complicando ancor di più la situazione per le forze dell’ordine.

Cast completo:

Nicolas Cage (Mike Chandler);

Cory Hardrict (Hanson);

Michael Rainey Jr. (Kenny);

Ori Pfeffer (Tre);

Weston Cage (Luke);

Sophie Skelton (Lisa MacAvoy);

Dwayne Cameron (Steve MacAvoy);

Alexandra Dinu (agente Rossi);

Amanda Cerny (Sarah);

Michael Bellisario (Hyde).

Trailer del film

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI