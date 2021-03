Ermal Meta, imbarazzo in diretta: “Sei arrivato col barcone”

Ermal Meta, ospite in collegamento da Sanremo a Oggi è un Altro Giorno, ha corretto una grave imprecisione della conduttrice sulla sua biografia.

Serena Bortone commette un’altra imbarazzante gaffe. A farne le spese stavolta è stato Ermal Meta, ospite in collegamento da Sanremo a Oggi è un Altro Giorno. Nella puntata di oggi, mercoledì 3 marzo 2021, il cantante, che si esibirà durante la seconda serata di Sanremo tra poche ore, ha raccontato le emozioni che sta provando a ridosso della sua performance: “Sono emozionato, è un palco straimportante. Pubblico sì o no, l’emozione è sempre la stessa”.

La conduttrice nel corso del borra e risposta con l’artista ha fatto riferimento anche alla sua vita privata, scatenando i commenti sui social: “Sappiamo che tu sei arrivato in Italia a tredici anni su un barcone…”. Apriti cielo.

La risposta di Ermal Meta all’imperdonabile gaffe

Le replica di Ermal Meta non si è fatta attendere. Con grande eleganza e un pizzico di ironia l’artista albanese naturalizzato italiano ha risposto a Serena Bortone: “In realtà io non sono mai arrivato in Italia sul barcone. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua l’adoro. Non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza”.

Se la prima serata del Festival ha ottenuto un netto calo di ascolti rispetto al 2020, a tenere accesi i riflettori sull’evento sono questo e altri “incidenti” collaterali. Non resta ora che aspettare l’esibizione di stasera: Ermal Meta presenterà Un Milione di Cose da Dirti al grande pubblico. Un brano attesissimo che sarà accompagnato da quattro accordi di piano e dai suoni elettronici del theremin e che racconta il principio della scoperta della persona che abbiamo al nostro fianco e il percorso di riconnessione con la natura.

