Sanremo 2021, i palloncini in platea scandalizzano il pubblico a caso: uno in particolare si sarebbe davvero potuto evitare.

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 la produzione ha deciso di riempire la platea, normalmente vuota a causa dell’emergenza sanitaria in corso, con dei palloncini colorati. Su ogni palloncino è disegnata una faccia espressiva, ma la decisione non ha ottenuto l’approvazione del vero pubblico, che sui social si è scatenato in commenti ironici e anche molte critiche.

Sanremo 2021, il palloncino a forma di pene in platea scandalizza il pubblico online

Tra tutti i commenti di disapprovazione, inoltre, sui social diverse persone hanno fatto notare una strana presenza in “pubblico”: un palloncino particolare, a forma di pene. Dopo che su Twitter e Instagram sono state diffuse le fotografie del palloncino in questione, Fiorello e Amadeus hanno deciso di parlarne in diretta, scherzando sulla sua presenza ma senza inquadrarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tha Dank Brothers (@thadankbrothers)

Tra i commenti più curiosi su Twitter c’è chi ha scritto: “Il palloncino a forma di c*** sta lì per rappresentare la giuria che ha fatto la classifica ieri sera e la stampa che ha fatto quei voti del cavolo”; “Tiratemi fuori il nome e profilo social di chi ha messo questo palloncino nella platea vuota del teatro Ariston di Sanremo, ne ho bisogno”; “Chi ha messo un palloncino a forma di c*** nella platea merita un aumento”. Dopo che il caso è scoppiato su internet il palloncino non è stato più inquadrato, e qualcuno lo ha probabilmente rimosso dal teatro.