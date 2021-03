Sanremo, un Fiorello inedito stupisce parlando della figlia

A Sanremo Fiorello stupisce tutti, dolore per lo showman: le parole di commozione sulla figlia durante la conferenza stampa

“Male. Mi viene anche il groppo in gola se ci penso. Ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l’età più importante e bella della nostra vita“, ha esordito, sottolineando come gli adolescenti, a causa della diffusione del virus e delle relative restrizioni per arginarlo, si “stanno perdendo delle cose che non torneranno”. “Il momento più bello della vita era la ricreazione, il film al cinema il pomeriggio, aspettare quella bella della terza C. Mi fa dolore perché si stanno abituando”, ha aggiunto, visibilmente provato e commosso.

E ancora: “Attraverso mia figlia vedo tutti quei ragazzi di quell’età che sono costretti davanti allo schermo, davanti al computer. E la cosa mi fa ancora più dolore perché si stanno abituando e questa è una cosa terribile”. Lo showman rileva come ormai ciò che era iniziato come una situazione extra-ordinaria si stia trasformando in qualcosa di drammaticamente abitudinario e normale: “Mia figlia non è più abituata a uscire di casa. Si sentono smarriti. Quelle poche volte in cui c’è stata la zona gialla, dicevo a mia figlia: ‘Mi raccomando, attraversando la strada devi guardare a destra e a sinistra’. Non sono più abituati a vivere la vita”, ha spiegato. Questo per me e per tutti i genitori è un dolore. Sto soffrendo con loro. Non posso vedere una ragazzina di 14 anni chiusa in casa dalla mattina alla sera”.