Sanremo 2021, Fedez preso di mira da Adinolfi: sessismo e insulti

Non c’è Sanremo senza polemiche e commenti indesiderati. Quest’anno naturalmente non è stato da meno e ci ha pensato Mario Adinolfi.

Il Festival di Sanremo senza polemiche è come un cielo senza stelle. Se non ci sono pare brutto. Questa 71° edizione non si è fatta mancare niente: difficoltà a non finire causa Covid, ospiti mancati, tamponi positivi, critici musicali che fioccano ovunque. Quello che proprio mancava era qualche commento sessista fuori luogo da far piovere sul palco dell’Ariston così, a gratis. Ci ha pensato Mario Adinolfi a prendersela con Noemi e con il povero Fedez, in gara assieme a Francesca Michielin.

Sanremo, il commento sessista di Adinolfi su Fedez

Non è al prima volta che Mario Adinolfi se la prende con Fedez per questo o quel motivo. Questa volta la motivazione dell’insensato insulto gratuito per il rapper milanese, non è del tutto chiara. Di certo a nessuna è sfuggita la grandissima emozione e ansia che ha colpito il cantante durante la performance di ieri sera, sul palco dell’Ariston. In gara con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome“, Fedez sembrava dover svenire da un momento all’altro ma nonostante tutto, i due hanno confezionato un‘esibizione impeccabile e molto sentita.

Se sia questo che ha infastidito Adinolfi o meno, non si sa per certo. Il suo commento sessista e offensivo, è arrivato dopo un altra frase fuori luogo su Noemi, che si è esibita con “Glicine” ed è apparsa in televisione per la prima volta dopo il suo dimagrimento. “Brava assai, ma la trovavo più sexy da cicciotta.” ha commentato il giornalista su Twitter. Ma non contento, se l’è presa anche con Fedez e ha incalzato: “Niente da fare. Fedez da quando è il signor Ferragni è diventato subalterno alle femmine. Persino Francesca Michielin appare dominante. Riprenditi Federico. Canzone così così, buona per le radio.”

Se è indubbio che il bello del Festival di Sanremo è che tutti possono dire la propria e tutti possono improvvisarsi critici almeno per una settimana, è altrettanto vero che, spesso e volentieri, il silenzio è d’oro.