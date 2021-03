Sanremo 2021, Classifica prima serata: domina Annalisa, delude Aiello

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 ha tenuto tutti gli italiani incollati al televisore. Scopriamo la classifica provvisoria.

Il Festival di Sanremo 2021 ha tenuto ieri tutti i telespettatori con il fiato sospeso. Colpi di scena ed esibizioni fantastiche hanno emozionato e divertito, e sono già tutti pronti alla seconda serata. Quest’ultima andrà in onda stasera, in data 3 Marzo 2021. La prima classifica provvisoria è stata annunciata ieri prima del termine della diretta dal conduttore Amadeus, affiancato da Fiorello e Matilda De Angelis. Leggiamola insieme.

A dominare su tutta la classifica è stata Annalisa, con la sua canzone Dieci, che ha momentaneamente ottenuto il primo posto. Ha deluso invece Aiello, che è per adesso posizionato in coda alla classifica con il suo brano Ora. Noemi e la sua Glicine sono apparse sul podio al secondo posto, seguite da un inaspettato Fasma, con la canzone Parlami. Le carte sono però ancora tutte in tavola e mancano ovviamente ancora 13 concorrenti per completare il quadro. Sono dunque tutti curiosi di scoprire che cosa ci riserveranno stasera i restanti artisti e quale sarà la classifica di stasera.

Ecco a voi dunque e i risultati della classifica provvisoria relativi alla prima serata del Festival di Sanremo 2021.

Annalisa – ‘Dieci’ Noemi – ‘Glicine’ Fasma – ‘Parlami’ Francesca Michielin e Fedez – ‘Chiamami per nome’ Francesco Renga – ‘Quando trovo te’ Arisa – ‘Potevi dare di più’ Måneskin – ‘Zitti e buoni’ Max Gazzè e la trifluoperazina monster band– ‘Il farmacista’ Colapesce e Dimartino – ‘Musica Leggerissima’ Coma-Cose – ‘Fiamme negli occhi’ Madame – ‘Voce’ Ghemon – ‘Momento perfetto’ Aiello – ‘Ora’

