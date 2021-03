Sanremo 2021 ascolti, grossa sorpresa nel confronto con un anno fa

I dati ufficiali sull’argomento Sanremo 2021 ascolti. Come è andata la prima serata del Festival ancora targato Amadeus e Fiorello.

Sanremo 2021 ascolti, i risultati non rispettano le aspettative iniziali. Specialmente se si fa il paragone con la serata di apertura della passata edizione. La prima parte ha visto sintonizzati 11.176.000 per uno share del 46,4%. Nel 2020 invece furono in 12.480.000 per un 51,2% in indici di ascolto, con una differenza di un milione e 300mila spettatori in meno.

Per Sanremo 2021 ascolti bassi, rispetto ad un anno fa, anche per quanto riguarda la seconda parte. I 4.212.000 spettatori (share del 47,8%) sono molti di meno rispetto ai 5.697.000 (share del 56,2%) del 2020. Diffusa anche la classifica provvisoria della prima tranche dei cantanti che hanno avuto modo di esibirsi. Sul podio ci sono Annalisa, Noemi e Fasma, poi Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Arisa, i Maneskin, Max Gazzè , Colapesce Dimartino, Coma_Cosa, Madame, Ghemon ed Aiello. Hanno destato comunque una buona impressione Amadeus e Fiorello. Quest’ultimo ha riscontrato grandi apprezzamenti per il fatto di essersi fatto chiamare il diretta sul suo numero di cellulare privato. Questo ha portato la prima serata del Festival di Sanremo a potere contare su degli interventi inizialmente non previsti di vari vip.

Hanno chiamato lo showman catanese i vari Jovanotti, Claudio Santamaria, Gianni Morandi, Mara Venier ed Antonio Cabrini. Ed anche sui social comunque Sanremo resta sempre molto caldo come argomento.

