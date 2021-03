Rosalinda Cannavò, la verità su Dayane Mello: “L’ho sempre pensato”

La coppia ‘mancata’ Rosalinda Cannavò Dayane Mello ha fatto molto discutere al GF Vip. Ma le cose sono andate male e la siciliana svela tutto.

Rosalinda Cannavò è uscita dal Grande Fratello Vip alla penultima curva, ad appena un paio di giorni dalla finale. Il testa a testa al televoto con Stefania Orlando è risultato fatale alla 28enne attrice originaria di Messina. La quale però è assolutamente contenta sia del percorso fatto che di tutto quanto è derivato dallo stesso.

All’interno della casa l’Italia intera ha avuto modo di conoscere colei che era nota a tutti come ‘Adua Del Vesco’, scoprendo che dietro alla maschera dell’attrice c’è una ragazza molto dolce e sensibile. Inoltre qui ha avuto modo di trovare l’amore. È ufficiale il suo fidanzamento con Andrea Zenga, altro ex inquilino conosciuto proprio negli ultimi mesi vissuti al Grande Fratello Vip. Nel corso di una intervista concessa al settimanale ‘Chi’, Rosalinda Cannavò conferma come il feeling con il coetaneo figlio dell’ex portiere Walter sia molto profondo. E ribadisce come con Giuliano Condorelli non ci fosse più amore “ma soltanto affetto. La nostra storia da tempo si trascinava avanti”. Ora però sembra cominciare una nuova vita per la siciliana. Chissà però se con o senza Dayane Mello, con la quale pure sembra avere sperimentato una certa forma d’amore.

Rosalinda Cannavò: “Io mai innamorata di Dayane Mello”

Da quando è comparso Andrea Zenga, il rapporto tra Rosalinda e la brasiliana si è raffreddato. Quest’ultima ha anche dovuto subire le accuse di tradimento, visto che proprio lei ha spedito la Cannavò in nomination a seguito della quale poi la messinese è stata eliminata dal GF Vip. Agli inizi le due erano molto legate. Molto amiche. E non si facevano problemi nello scambiarsi anche tenere effusioni, fatte di carezze e baci.

Ma tutto è finito male e Rosalinda è ora convinta che Dayane Mello abbia agito sempre e solo per strategia. Lei ribadisce: “Non mi sono mai innamorata di leiSia durante la puntata finale del Grande fratello Vip che alla cena di festa vissuta con la partecipazione di tutti i concorrenti, l’attrice ha mantenuto un atteggiamento di distacco e si è mostrata fredda. Con la cosa che sarebbe stata reciproca, come confermato da Maria Teresa Ruta a ‘Pomeriggio 5’.