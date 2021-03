Roberto Di Patrizi, chi è il papà di Elodie: cosa fa, il legame con la figlia

Roberto Di Patrizi, padre di Elodie, parla in un’intervista del suo rapporto con la figlia e del passato della cantante.

“Mia figlia non ha avuto vita facile: prima ho perso il lavoro, poi io e mia moglie abbiamo divorziato, quindi la madre si è ammalata. Dopo il no di X-Factor merita il successo, se avesse studiato musica sarebbe una delle cantanti più famose del mondo”: così diceva a Fanpage in un’intervista del 2016 Roberto Di Patrizi, padre di Elodie, che all’epoca gareggiava ad Amici.

Nella stessa intervista parla anche dell’esperienza della figlia ad X-Factor: “mia figlia non la prese per niente bene. La accompagnai io da Roma a Milano per prendere parte a X-Factor e nutrivo la speranza che ce l’avrebbe fatta. Prese quel rifiuto come una sfida, in lei scattò una molla e mi disse: ‘papà, io prima o poi arriverò al successo!’. Me lo disse pensando a chi l’aveva rifiutata, pensando a chi non l’aveva capita pur non sapendo niente di musica. E così fu”. E’ impossibile non percepire il tono protettivo (ma molto fiero) dell’uomo.

Un passato turbolento

Più volte Roberto Di Patrizi ha parlato del divorzio con la moglie, un’ex-modella francese di origine creola, madre di Elodie. L’uomo si rammarica per la rottura turbolenta, che teme abbia segnato profondamente la figlia: “mia moglie e io decidemmo di lasciarci. Fu un divorzio violentissimo, fatto di furiose litigate. Io da una parte, mia moglie dall’altra e le bambine in mezzo. Dio solo sa quanto mi dispiace sapere che tuttora, quando Elodie pensa a quei giorni, soffre ancora”.

Anche l’uomo ha una certa inclinazione artistica, che probabilmente ha passato alla figlia Elodie: Roberto Di Patrizi è stato per cinque anni un artista di strada, prima di trovare lavoro come fonico. Parlando del talento della sua piccola, dice così: “è una vera e propria autodidatta. Se avesse studiato musica, oggi sarebbe una delle cantanti più famose del mondo”.