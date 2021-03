Soldi e politica, è sempre Berlusconi il Paperone fra i leader dei partiti. L’ex patron del Milan deve presentare la dichiarazione dei redditi

E’ tempo di dichiarazione dei redditi per i politici presso il parlamento. Passa il tempo ma il più ricco rimane il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Nel 2019, infatti, ossia la dichiarazione dei redditi del 2020, Berlusconi ha comunicato di avere un reddito imponibile di 47.494.367 euro. Un dato che è andato un poco a calare rispetto all’anno prima, il 2018, in cui ha dichiarato 48.025.061 euro. Nel 2017, invece, superava i 50 milioni annui. La legge impone ai dirigenti e ai tesorieri dei partiti di dichiarare i propri redditi. Berlusconi, in quanto presidente di Forza Italia, è tenuto così ad allinearsi. Sulla dichiarazione si possono leggere anche le proprietà e si può notare che il patron di Forza Italia possiede tre immobili a Milano. tra questi, la casa di Via Roveredo, dove spesso ha incontrato gli alleati della Lega. C’è poi Villa Maria, a Rogoredo di Casatenovo, dove viveva con la ex fidanzata Francesca Pascale.

Redditi dei leader politici: conduce Berlusconi tra soldi e proprietà

A Lesa, in provincia di Novara e precisamente sul Lago Maggiore c’è tra i suoi possedimenti Villa Campari. Si aggiungono altre due ville: una ad Antigua e una a Lampedusa. Questa fu acquistata e ristrutturata per motivi politici legati alla problematica immigrazione sull’isola siciliana. Infine, l’ultimo acquisto di casa Berlusconi è la nuova residenza romana del leader di Forza Italia, una villa sull’Appia appartenuta a Zeffirelli. Proprio in questa villa ha avuto l’incontro politico decisivo con il segretario, nonchè alleato, della Lega per la nascita del nuovo governo guidato da Mario Draghi.

Berlusconi ha prima incontrato il leader leghista nella sua residenza romana e poi l’ex governatore della Bce durante le consultazioni definitive prima della nascita del nuovo governo.

