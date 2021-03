Quando trovo te di Francesco Renga: testo, video e significato della canzone

Francesco Renga torna a Sanremo con il brano Quando trovo te: testo, video e significato della canzone in gara al Festival.

Tra i 26 cantanti in gara al Festival di Sanremo, uno dei più amati dal pubblico è sicuramente Francesco Renga. Per il cantautore si tratta della 7a partecipazione al festival della canzone italiana, un connubio quello Renga-Sanremo che ha portato molto successo al cantante. Il suo debutto sul palco dell’Ariston è avvenuto nel 1991 quando era il frontman dei Timoria (vincono il premio della critica), ma il vero successo lo riscontra dieci anni dopo quando si presenta come solista e vince il premio della critica per la categoria nuove proposte con il brano Raccontami.

Passeranno 4 anni prima che Renga si presenti nuovamente a Sanremo ed anche in quel caso ottiene un successo: nel 2005 Francesco Renga trionfa con il brano Angelo. Il cantautore torna sul palco dell’Ariston in altre tre occasioni: nel 2009, nel 2014 e nel 2019, ma non riesce a bissare il successo del 2005. Quest’anno torna per la settima volta con il brano Quando trovo te, ascoltato da tutto il pubblico una prima volta ieri sera.

Quando trovo te, di Francesco Renga: testo, significato e video della canzone

Il testo e la musica della canzone di Francesco Renga sono stati scritti in collaborazione tra lo stesso cantante, Casalino e Faini. La produzione del brano è stata invece curata dall’etichetta Universal, alla quale il cantautore è legato già da diverso tempo.

Vediamo il testo ed il suo significato:

Guarda un po’ la mia città è insonne

E ha smesso di sognare

Come mai nessuno ora lo ammette

Gente che taglia le ombre

Mentre il traffico ancora riempie

Spazi immensi di solitudine

Questa volta ho come l’impressione

Che la speranza abbia cambiato umore.

E la mia testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e io continuo ancora a camminare

Si bagnano anche gli occhi, forse piove

E lo sguardo che segue il tragitto di un cane

E va a finire che

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La verità in un mondo immaginario

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Questa città confonde

Di luci sempre accese

Dicono che tornerà sereno a fine mese

Io sempre fuori stagione

E la tua testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e quel silenzio dentro fa rumore

All’improvviso torno a respirare

Una stanza, due sedie, la cena, un film

Qual è il finale?

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

Tra mille note in volo un suono nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Tu che dormi sul divano

Quando resta sulle mani

Il tuo profumo

Le tue cose fuori posto

Quelle scarpe sulle scale

Mi portano da te

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La meraviglia di ogni giorno nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Solo quando trovo

Trovo te.

Il brano parla di un uomo alla ricerca di un equilibrio, sconvolto da un’esistenza che non offre certezze e da una società che è distante e indifferente. Nel mezzo di questo cammino solitario di ricerca, l’uomo si rende conto che non ha bisogno di trovare qualcosa, poiché anche nei momenti più bui, quelli in cui il destino ci mostra quanto è terrificante la vita, ciò che conta lo abbiamo sotto il nostro tetto. L’amore e l’affetto di una persona cara sono in grado di sollevarci il morale, di fungere da ancora di salvezza, di ricordarci che in fondo la felicità sta nella quotidianità e nei piccoli gesti.