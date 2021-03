Paolo Carta, ora sta con Laura Pausini: chi è l’ex moglie Rebecca Galli

Gossip Paolo Carta ex moglie. L’attuale compagno di Laura Pausini ha avuto un matrimonio e tre figli da Rebecca Galli, chi è lei.

Paolo Carta fa coppia fissa con Laura Pausini sin dal lontano 2005. Lui però era sposato da tempo con Rebecca Galli. Lei è la donna che gli ha dato tre figli. Si tratta di Jader, Jacopo e Joseph Carta, con i primi due diventati maggiorenni e l’ultimo che è ormai in piena adolescenza. Il loro matrimonio è finito nel 2006 con la separazione e poi in maniera ulteriore nel 2012 con il divorzio.

Già allora Paolo Carta era fidanzato con la Pausini da sette anni. Lei è originaria di Roma, dove attualmente risiede. La data di nascita è sconosciuta. Sul suo conto si sa che ha frequentato il Liceo Scientifico Peano, dove ha conseguito il diploma. Lei e Carta si sono conosciuti negli anni ’90 per poi convolare a nozze. Da quanto si può evincere, la loro unione coniugale sarebbe saltata per il deteriorarsi dei rapporti. Ed anche perché lei imputava al musicista classe 1964 il fatto di non essere mai molto presente in casa.

Paolo Carta ex moglie, con Rebecca Galli non finì bene

Per via della sua carriera e degli impegni di lavoro, Carta non ha mai potuto essere un padre molto presente per i figli che Rebecca Galli gli ha dato. Non si sa ora se lei sia impegnata o meno. In passato però la donna sembra si fosse espressa con toni duri alla notizia della Pausini diventata madre del suo ex marito. “Lei è una donna famosa che mai ha avuto figli. Lei è Laura Pausini, alla quale vengono aperte tutte le porte e viene concesso di tutto.

Anche il potersi prendere un uomo già sposato”. Questo ha fatto da anticamera ad una controversia legale tra Paolo Carta e Laura Pausini da una parte e dalla Galli dall’altra, come riferito da donnapop. Una querela è arrivata anche nei confronti di Alda D’Eusanio, che in diretta al Grande Fratello Vip aveva fatto pesanti ed ingiustificate illazioni nei confronti della coppia.