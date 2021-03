Oroscopo del giorno, giovedì 4 Marzo: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend si sta lentamente avvicinando. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 4 Marzo 2021.

Marzo è finalmente arrivato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 4 Marzo 2021.

Giovedì 4 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà interamente dedicata a voi stessi e alla vostra ripresa. Avete sprecato troppe energie nell’ultimo periodo ed è finalmente arrivato il momento di rimediare. Non permettete a nessuno di spegnere il vostro buonumore.

Toro. Luna opposta per voi durante la giornata di oggi. Il consiglio migliore è quello di allontanare la malinconia e i pensieri negativi ma soprattutto di procedere con estrema cautela in amore. Non è il momento adatto per risolvere i problemi e discutere.

Gemelli. Tirerà aria di novità per voi durante la giornata di oggi. Tenete gli occhi bene aperti, un nuovo incontro potrebbe sorprendervi. Prestate invece attenzione alle discussioni e cercate di optare per la diplomazia, non è il momento adatto a polemizzare.

Cancro. Gli astri saranno completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi, tenetevi pronti. I tempi sono maturi per le discussioni e i chiarimenti, perciò non tiratevi indietro davanti al confronto: potrebbe essere la chiave per salvare un rapporto.

Leone. Luna contraria per voi durante la giornata di oggi, dunque sarà necessario procedere con estrema cautela. Un po’ di ansia e nervosismo saranno nell’aria e voi potreste ritrovarvi a fare i conti con qualche fastidioso imprevisto.

Vergine. Le prossime ore si prospettano per voi un po’ faticose. Prestate attenzione alle vostre uscite ed evitate il più possibile di spendere soldi. In amore cercate di optare sempre per la sincerità. Le bugie hanno le gambe corte, ricordatelo.

Bilancia. La giornata di oggi vi regalerà un ampio ventaglio di possibilità e voi avrete davanti soltanto l’imbarazzo della scelta. Cercate di non spendere troppo tempo a riflettere ma di agire seguendo il vostro istinto. Fidatevi, non sbaglierete.

Scorpione. La Luna sarà in una bella posizione anche durante la giornata di oggi. È arrivato il momento adatto per prendersi cura della casa e della propria persona, perciò ritagliate del tempo e dedicatelo unicamente a voi stessi e al vostro relax.

Sagittario. La giornata si prospetta per voi un po’ altalenante. State cercando di mettere un punto definitivo al passato ma alcune questioni non smettono di tormentarvi. Cercate di concentrarvi di più sul futuro e di non perdere troppo tempo a rimuginare.

Capricorno. Un po’ di indecisione in arrivo per quel che riguarda la giornata di oggi. Potreste infatti trovarvi di fronte ad un bivio senza sapere quale strada scegliere. Prendevi tutto il tempo necessario per riflettere, accantonate la fretta.

Aquario. La Luna non sarà completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Molto probabilmente vi troverete a riflettere attentamente sul vostro passato. Ricordate però che rimuginare non vi porterà da nessuna parte.

Pesci. La Luna sarà favorevole per voi e vi regalerà delle splendide vibrazioni. È il momento adatto per fermarsi a riflettere sui vostri prossimi obiettivi e per organizzare al meglio il resto della settimana. Rimboccatevi le maniche e non perdete la concentrazione.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.