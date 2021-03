Oggi in tv, Uomini e Donne: anticipazioni sulla puntata del 3 marzo 2021

By

Oggi andrà in onda un’altra puntata di Uomini e Donne: scopriamo cosa accadrà nello studio tra Gemma Galgani ed il nuovo pretendente.

Come ogni pomeriggio, anche oggi su Canale 5 andrà in onda un appuntamento con il protagonisti di Uomini e Donne. Al centro della puntata di oggi c’è il trono Over e dunque le vicissitudini della dama torinese Gemma Galgani. A cavallo tra lo scorso anno e quello che stiamo vivendo, Gemma sembrava aver trovato la giusta chimica con il cavaliere Maurizio, tanto da arrivare a concedersi al corteggiatore.

Sembrava, insomma, che la lunga ricerca dell’uomo ideale fosse giunta al termine, ma come ormai succede da diverso tempo qualcosa è andato storto. Gemma ha cominciato a sospettare che Maurizio non fosse proprio sincero e si è scoperto che in effetti il cavaliere aveva una relazione con un’altra donna. La scoperta ha sconvolto la storica protagonista del programma, la quale ha deciso di interrompere una volta per tutte la frequentazione.

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 3 marzo

La scorsa settimana Gemma ha cominciato la frequentazione con il cavaliere Cataldo, concedendo al corteggiatore un’uscita esterna. Oggi la dama spiegherà di non essere rimasta contenta da come questo si è comportato durante il primo appuntamento. Gemma si lamenta del fatto che Cataldo ha cercato immediatamente il contatto fisico, avvicinandosi in diverse occasioni e toccandole le gambe con fare spregiudicato.

Il cavaliere si giustifica dicendo di averla messa alla prova, poiché non apprezza le donne che si concedono troppo facilmente. Stando a quanto sostiene, dunque, Gemma avrebbe superato con il massimo dei voti l’esame. Tuttavia Gianni Sperti non è convinto dalle motivazioni della Galgani e l’accusa di averlo respinto solamente poiché non interessata all’attuale corteggiatore.

In un secondo momento si passerà alla sfilata dei Cavalieri, durante la quale Maria darà un 10 a Maurizio. Voto che farà insospettire l’opinionista, il quale è convinto che la donna abbia una relazione con il cavaliere.