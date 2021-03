Milano, ordina una pizza al 112: la Polizia la salva dall’aggressione dell’ex

Ancora un gesto nobile: a Milano una donna ha chiamato al 112 ordinando ‘pizza’, qui è scattato l’allarme della Polizia

A Milano una donna di 33 anni ha cercato in tutti i modi di salvarsi. E così è riuscita nell’intento con un po’ di furbizia. Ha chiamato al 112, numero unico di emergenza, ordinando così una ‘pizza, e così l’operatore della Polizia di Stato ha subito fatto scattare l’allarme. Subito sono arrivati in viale Brenta dopo la mezzanotte di sabato scorso: una donna di origine marocchina era scappata dall’hotel dopo aver accettato di rivedere l’uomo. In quel momento si trovava in strada da sola: così è arrivato la lieta notizia salvandosi dopo minuti concitati. Un gesto nobile da parte della Polizia, che subito ha chiamato la Volante che si è diretta rapidamente verso la strada indicata dalla donna per la consegna della ‘pizza’.

Milano, la Polizia ha salvato la donna: arrestato l’uomo

La gelosia era sempre molto violenta dopo aver convissuto per un anno: e così è nata l’ennesima aggressione picchiandola ancora una volta strappandole il cellulare da mano come svelato dall’Ansa. Subito era fuggita dalla stanza d’albergo per recarsi alla reception per ordinare “la pizza” alla Polizia. All’arrivo l’uomo, che aveva già diversi precedenti sul suo conto, è stato così arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e processato per direttissima: dopo esser stato messo in libertà, è stata emessa la misura di allontanamento. Infine, la donna ha riportato cinque giorni di prognosi per ecchimosi e contusioni.