Marcella Bella, chi è il fratello Rosario Bella: anche lui lavora nella musica

Marcella Bella, star della canzone italiana e di tante edizioni di Sanremo ha tre fratelli. Non tutti conoscono Rosario Bella, ecco quello che sappiamo.

La diva della canzone italiana Marcella Bella salirà questa sera sul palco dell’Ariston per la 71° edizione del Festival di Sanremo, accanto ad Amadeus. Questa volta infatti, la cantante, parteciperà al festival di musica più atteso della televisione italiana in qualità di ospite speciale assieme a Laura Pausini ed Elodie. Tantissimi i successi discografici senza tempo di Marcella, che viene da una famiglia decisamente musicale. Ma chi è il fratello Rosario Bella? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Marcella Bella, chi è il fratello Rosario?

E’ noto a tutti Gianni Bella, il più famoso della famiglia insieme a Marcella, cantante e compositore che è autore anche di tanti successi della sorella, con cui ha anche duettato proprio al Festival di Sanremo. Ma sono in molti meno a conoscere un altro musicista della famiglia Bella, Rosario, che oltre ad essere cantante e compositore è anche direttore artistico e arrangiatore.

Si è diplomato al Conservatorio di Parma in pianoforte e ha coscritto grandissime pagine della canzone italiana assieme ad alcuni dei più grandi autori del nostro tempo del calibro di Mogol, Adriano Celentano, Gianni Morandi e, naturalmente, Gianni Bella. Il pianoforte è però il suo strumento, che lo accompagna fin da piccolo e che lo ha sempre affascinato. Ha inoltre collaborato con prestigiosi artisti italiani e internazionali come Jeoff Westley, Phil Palmer, Celso Valli, Fio Zanotti, Renato Serio, Adriano Pennino.

Per quanto riguarda il festival di Sanremo, Rosario ha diretto l’Orchestra e ha arrangiato il brano di Rita Forte “Non è colpa di nessuno“, in gara nel 1993. Ma non solo pop! Rosario ha collaborato a colonne sonore importanti per cinema e fiction come “Il testimone“, “La uno Bianca” e “Il terzo segreto di Fatima“.