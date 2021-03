Marcella Bella, chi sono i figli Carolina, Giacomo e Tommaso: la loro storia

Marcella Bella sarà ospite questa sera alla 71° edizione del Festival di Sanremo. Artista molto amata, ma conosciamo tutto di lei?

Marcella Bella è una delle cantanti italiane più famose della musica leggera, che domina i palcoscenici dello stivale dagli anni Settanta. Nata a Catania il 18 giugno 1952, il suo vero nome è Giuseppa Marcella Bella ed è la sorella minore del cantautore Gianni Bella, con cui ha collaborato varie volte. L’esordio musicale arriva nel 1968, quando conosce il produttore Ivo Callegari, che fa firmare a Marcella un contratto con la CGD. Inizia così la carriera della cantante catanese, caratterizzata da diversi singoli e dalla partecipazione al Festival Cantagiro. Nella sua carriera, l’artista catanese conta la pubblicazione di ben 68 album e la partecipazione ad addirittura 9 Festival di Sanremo (il primo nel 1972 e l’ultimo nel 2007). La sua vita privata non è stata spesso al centro dei rotocalchi perché, oltre ad aver avuto una relazione di un anno con il membro dei Pooh Red Canzian, Marcella ha avuto un solo amore: Mario Merello.

Leggi anche –> Red Canzian, il rapporto segreto con Marcella Bella: è stato un grande amore

La famiglia di Marcella Bella

Marcella Bella e Mario Merello si conoscono nel 1979: lei è all’apice del suo successo, mentre lui è un imprenditore di Milano. I due stanno insieme per dieci anni, prima di convolare a nozze nel 1989. Da questa felice relazione, nascono ben tre figli, che sono la gioia della cantante: Giacomo (nato prima del matrimonio nel 1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992). Con la nascita di Carolina, a distanza di dodici anni dal primo parto, Marcella aveva deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Torna poi a calcare i palcoscenici d’Italia negli anni 2000, più forte e determinata che mai a far risuonare la sua musica. Ciononostante, l’artista di Catania continua a essere una madre affettuosa e amorevole, che condivide sui suoi social stralci di vita quotidiana coi i figli. Un esempio è questo post su Instagram dello scorso ottobre in cui Marcella Bella festeggia il compleanno della figlia Carolina insieme al resto della sua famiglia e ad un’altra amica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcella Bella (@marcellabella.official)

Leggi anche –> Sanremo 2021 ascolti, grossa sorpresa nel confronto con un anno fa