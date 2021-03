Marcella Bella, chi è il marito Mario Merello: età, foto, lavoro, la loro storia

Quello tra Mario Merello e Marcella Bella è un amore che dura da tantissimi anni. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Mario Merello è un affermato uomo d’affari oltre che il marito della famosa cantante italiana Marcella Bella. Il suo nome non è molto noto nell’ambiente dello spettacolo visto che nella vita si occupa di ben altro, ma è spesso finito sulla cronaca rosa per via della sua dolce metà. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Mario Merello

Sulla biografia di Mario Merello non abbiamo purtroppo molte informazioni. Non conosciamo la sua data di nascita né il suo segno zodiacale ma sappiamo che è un noto imprenditore che vive e lavora a Milano e che nel 2011 ha avuto alcuni problemi con il fisco legati alla sua attività, poi fortunatamente risolti. L’uomo non sembra nemmeno avvezzo al mondo dei social e non possiede alcun profilo su Instagram.

Per il resto, da più di trent’anni Mario Merello è al fianco di Marcella Bella, una delle cantanti più popolari della musica italiana. Dopo dieci anni di fidanzamento, i due sono convolati a nozze nel 1989. Sempre molto riservati e lontani dal gossip, insieme hanno messo al mondo anche tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.

Infine un paio di curiosità. Nel 2004 Mario Merello l’uomo si trovava alle Maldive in vacanza con la famiglia durante il tragico tsunami. In un’intervista rilasciata tempo fa al Corriere della Sera la cantante di Montagne verdi ha raccontato di un rapporto solido con suo marito e fatto di pochissime liti. Non a caso stanno insieme da così tanti anni e si amano come il primo giorno.

