Malika Ayane mostra i graffi sulle braccia: “Sono finita al pronto soccorso”

A Sanremo 2021 tiene banco un nuovo “caso”: Malika Ayane mostra i graffi sulle braccia e rivela di essere finita in ospedale per colpa della sua gatta.

Malika Ayane è stata protagonista di una brutta disavventura col suo gatto e l’episodio sta suscitando una certa curiosità in questa seconda giornata di Festival di Sanremo: dopo la partenza un po’ sottotono di ieri ,c’è almeno il gossip a mettere un po’ di pepe sul piatto. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Un brutto quarto d’ora per Malika Ayane

Pochi giorni prima di partire per la Città dei Fiori, Malika Ayane – che stasera debutta sul palco dell’Ariston con la canzone Ti piaci – è finita al pronto soccorso a causa dei graffi che le ha procurato la sua gatta. “Voglio salire sul palco, divertirmi e possibilmente essere favolosa”, ha annunciato a poche ore dal debutto l’artista, che per l’occasione vestirà Giorgio Armani (lo stilista firma le mise sanremesi di Fiorello, Claudio Santamaria, Diodato, Francesco Gabbani e della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi).

Leggi anche –> Chi è Malika Ayane: età, carriera e vita privata della cantante

Al Corriere della Sera la cantante ha poi rivelato la singolare “dinamica” dell’incidente: “Ho provato a portare la gatta dal veterinario e non era tanto d’accordo”, ha spiegato. Facile intuire come sia finita: “Ha vinto lei. Ora sono una gatta mannara, ho i super poteri”, ha chiosato ironica Malika Ayane. Per uno strano cortocircuito, la collega Annalisa, altra amante dei gatti, pochi giorni prima di partire alla volta di Sanremo aveva rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Visto che quest’anno starò molto tempo chiusa in camera in albergo, sto pensando di portare il mio gatto”. A ciascuno il suo…

Leggi anche –> X Factor, Mara Maionchi contro Malika Ayane: “Ma che ca**o dici!”