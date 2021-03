La bellissima Luciana Piza Toledo è la mamma di Gaia Gozzi e un’importante ballerina. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Gaia Gozzi, la vincitrice della diciannovesima edizione di Amici (2019-2020) è figlia d’arte e ha la passione per la musica scritta nel DNA. Sua madre è infatti Luciana Piza Toledo, famosa ballerina di danza classica e moderna di origini brasiliane. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Luciana Piza Toledo

Luciana Piza Toledo è nata negli anni ’70 ed è mamma di tre figli, Gaia e altre due ragazze più giovani avute dal compagno. La donna è un’ex ballerina di danza classica e contemporanea, nonché da sempre la più grande sostenitrice delle doti artistiche di Gaia: durante la messa in onda di Amici (e non solo) le ha più volte dimostrato la propria vicinanza, anche collegandosi come ospite. In una particolare circostanza l’ha spronata come solo una mamma sa fare e si è complimentata con lei per aver avuto la forza di superare quella che è una paura molto comune nei giovani: il giudizio degli altri.

Tra le lacrime trattenute a stento, la signora Luciana ha detto a Gaia: “Siamo fieri perché tu ti sei aperta piano piano e a farti vedere non solo per la tua forza ma anche per le tue fragilità. Tu devi essere quella che sei in totale libertà….Devi essere sempre conscia del tuo valore con umiltà e gratitudine soprattutto in questo momento è importante. Ti amiamo da morire!”.

Leggi anche –> Daniele Dezi: chi è il fidanzato di Gaia Gozzi – VIDEO

Per quanto riguarda la vita privata, Luciana Piza Toledo e il marito produttore di biciclette “old style”, Cristiano Gozzi, padre di Gaia, si sono separati e vivono oggi vite diverse ma hanno saputo mantenere buoni rapporti, tanto che la figlia è molto legata a entrambi i genitori.

Leggi anche –> Gaia Gozzi, chi è: età, carriera e vita privata della cantante di Amici