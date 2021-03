Chi è Veronica Lucchesi, cantante del gruppo “La rappresentante di lista” a Sanremo 2021 con il brano “Amare”.

“La Rappresentante di Lista” è un gruppo musicale italiano (conosciuto anche come LRDL) formato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina: in seguito, ai due si sono aggiunti anche altri musicisti. Veronica, voce della band, si esibirà insieme ai LRDL sul palco dell’Ariston per questa 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Musicalmente queer

Veronica Lucchesi viene da Viareggio, ma si trova in un paesino accanto a Palermo quando incontra per la prima volta Dario Mangiaracina: i due stanno partecipando alle prove di uno spettacolo teatrale, “L’educazione artistica”, e scoprono subito di avere un ottimo feeling artistico.

E’ proprio Veronica ad ispirare il nome della band: trasferitasi da Viareggio a Palermo, per poter votare come fuori sede al referendum abrogativo del 2011 (che riguardava l’energia nucleare) doveva figurare come rappresentante di lista per un partito politico. E’ proprio quell’espressione, “rappresentante di lista”, ad ispirare i due musicisti: decidono quindi di renderlo il nome del loro duo, così da rappresentare metaforicamente la comunione di intenti che provano.

Il gruppo si definisce spesso come musicalmente queer. Il significato della parola lo spiegano in un’intervista del 2019 a Noise Symphony: “ogni volta è un delirio definirsi, ma abbiamo trovato una parolina presa da un altro campo, da una sfera prettamente sessuale che è queer. Se tu vai alla definizione e togli tutti gli aspetti che hanno a che fare con la sessualità, trovi un significato trasversale di questa parola, senza schemi, senza classificazioni, libero dall’identità di genere, in qualche modo fluido, che non ha paura di mischiare. Quello che facciamo potrebbe proprio essere queer, quindi queer music, anche se non trattiamo tematiche queer propriamente dette. Però queer ci piace”.