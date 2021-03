Greta Zuccoli è la fidanzata di Diodato? Ecco cosa c’è davvero tra loro

Pare ci sia del tenero tra il vincitore di Sanremo 2020 Diodato e la nuova proposta Greta Zuccoli. Ma cosa c’è di vero? Ecco tutto quello che sappiamo.

Tutti hanno potuto ficcare il naso nella vita sentimentale di Diodato, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, proprio grazie alla canzone che lo ha portato sul podio. “Fai rumore“, infatti, non solo vincitrice di Sanremo 2020 ma hit simbolo della quarantena, canzone cantata dai balconi degli italiani e grande successo di critica e pubblico, è dedicata ad una persona speciale: Levante. Diodato ha ribadito spesso in diverse interviste che il brano era dedicato proprio alla cantante, con cui aveva avuto una storia d’amore finita male. Ma se Levante oggi è fidanzata con l’avvocato Pietro Palumbo, Diodato che fa?

Diodato è fidanzato con Greta Zuccoli? La verità

I gossip su un possibile flirt tra Diodato e Greta Zuccoli, cantante 21enne tra le nuove proposte di Sanremo giovani, si rincorrono e si moltiplicano. La giovane ha una voce davvero particolare che ha colpito non solo Amadeus e altri artisti internazionali come Damien Rice, ma anche, appunto, il nostro Diodato. Il vincitore di Sanremo 2020, infatti, l’ha voluta come vocalist per il tour estivo.

La cosa ha insospettito molti, che gridano al flirt. Anche considerando che Greta assomiglia molto a Levante, ex di Diodato. Di certo i due hanno molto chimica, almeno a livello artistico, come dimostra un post scritto dalla stessa Greta su instagram, parlando dell’esperienza del tour: “Parlando un po’ in quei giorni, abbiamo scoperto di avere tanti ascolti in comune, ed abbiamo poi deciso di cantarla in occasione del suo tour nei ‘Concerti di un’altra estate’. È stato molto emozionante ritrovarsi dopo tanto tempo su un palco e poterla cantare insieme, in quella dimensione un po’ ‘fuori dal tempo’.”

Che i due stiano insieme o meno, per ora rimane un mistero. La cosa certa è che il sodalizio artistico è riuscito e non vediamo l’ora di averne di più!