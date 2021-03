Gigliola Cinquetti, 41 anni d’amore col marito Luciano Teodori: la loro storia

Gigliola Cinquetti torna questa sera come ospite a Sanremo per la 71° edizione del Festival della Canzone Italiana

Gigliola Cinquetti è una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana nata Verona nel 1947. Debutta nel mondo della musica a 16 anni, neanche maggiorenne, vincendo il Festival di Castrocaro nel 1963 con Le strade di notte, canzone di Giorgio Gaber. Ma il vero successo arriva l’anno dopo, quando la diciassettenne Gigliola Cinquetti partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo e riuscendo a vincere con la sua canzone forse più iconica: Non ho l’età. Grazie a questa vincita, la Cinquetti vola l’anno successivo a Copenaghen (Danimarca) per partecipare con la stessa canzone all’Eurofestival (progenitore dell’attuale Eurovision Song Contest), che stravince. Successivamente, Gigliola Cinquetti si ritira dalle scene per molti anni e solo di recente abbiamo capito perché.

Leggi anche –> Sanremo 2021, Fedez preso di mira da Adinolfi: sessismo e insulti

Il matrimonio segreto di Gigliola Cinquetti

Il ritiro dalle scene della cantante è avvenuto in concomitanza con un evento che le ha cambiato la vita: il matrimonio con il giornalista Luciano Teodori, classe 1950, celebrato nel 1979. Il frutto del loro amore si è manifestato nei figli Giovanni (1980) e Costantino (1984), diventati celebri per aver partecipato a Pechino Express nel 2013. Già dopo la nascita del primo figlio, nel 1981, Gigliola Cinquetti aveva deciso di fare la mamma a tempo pieno. La Cinquetti torna poi diversi anni dopo come giornalista per Linea Verde. La relazione tra Gigliola e il giornalista Luciano Teodori è la riprova di come si possano tenere bene separate la carriera dalla vita privata. Infatti, il loro matrimonio rimase un segreto per diversi anni, complice anche il fatto che la coppia non rilasciava interviste congiunte, né parlava della propria vita privata.

Leggi anche –> Stasera in tv – Festival di Sanremo 2021: news e ospiti, oggi 3 Marzo

Fu grazie al marito che Gigliola Cinquetti tornò a cantare nel 2013. Per questo, dobbiamo dire grazie a lui per la partecipazione della cantante a Sanremo di questa sera.