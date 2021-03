Dellai, chi sono i gemelli Luca e Matteo: età, vita privata, carriera e canzoni

I gemelli Luca e Matteo Dellai sono tra le nuove proposte di questo 71° Festival di Sanremo, scopriamo insieme chi sono!

Luca e Matteo sono due fratelli gemelli di Cattolica (Rimini), leva 1996, e costituiscono il duo i Dellai. Quest’anno si presentano al 71° Festival di Sanremo all’interno della categoria Nuove Proposte dopo aver vinto il concorso canoro Area Sanremo, che qualifica il 25% dei partecipanti tra i Giovani. I fratelli Dellai arrivano sul palcoscenico dell’Ariston con una loro canzone originale intitolata Io sono Luca, che eseguiranno questa sera. Il loro brano sarà accompagnato all’orchestra dal direttore Federico Mecozzi, conterraneo dei due ragazzi e poco più giovane di loro (infatti Mecozzi è nato nel 1992). Il direttore d’orchestra è al suo secondo Sanremo: infatti, nel 2019 aveva accompagnato Enrico Nigiotti per il brano Nonno Hollywood.

I Dellai: ma chi sono? Cosa cantano?

Sembra che la passione per la musica di Luca e Matteo sia nata praticamente insieme a loro e, fin da piccoli, sono stati incoraggiati dal padre a perseguire i loro sogni. Infatti, dopo le medie, il padre ha regalato ai propri figli la sua vecchia chitarra. Ed è proprio su quello strumento pregno di ricordi che i due ragazzi iniziano a strimpellare le prime note, per poi iniziare a prendere lezioni. Tuttavia, crescendo i due fratelli hanno preso strade differenti: Luca è andato in conservatorio, mentre Matteo ha preferito la facoltà di Architettura. A quanto pare c’è voluto proprio il Covid a riunirli perché è proprio durante la pandemia che i gemelli hanno deciso di lavorare a un progetto musicale con il brano Non passano gli aerei. I ragazzi riescono ad arrivare a Sanremo Giovani, ma fino all’ultimo la loro presenza non era del tutto certa. Infatti, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, i Dellai erano risultati positivi al Covid. Ma tutto è bene quel che finisce bene e, sui social, hanno scritto: “Ce la siamo vista brutta, abbiamo temuto che il sogno della nostra vita non potesse realizzarsi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DELLAI – Io sono Luca (@dellaiofficial)

Stasera, finalmente, potremo ascoltare la loro canzone!

