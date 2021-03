Gaia, chi è il padre Cristiano Gozzi: foto, lavoro, rapporto con la figlia

La cantante Gaia Gozzi si esibirà stasera al Festival di Sanremo con la canzone Cuore Amaro, ma scopriamo qualcosa in più su di lei

Gaia Gozzi, nota nel mondo dello spettacolo solo come Gaia, è una cantautrice nata nell’emiliana Guastalla nel 1997 da madre brasiliana e padre italiano. Questo le ha accesso a due culture differenti, le garantisce una doppia nazionalità e le permette di imparare e parlare fluentemente anche il portoghese. Inizia la sua carriera di cantante nel 2016, partecipando alla decima edizione di X Factor e arrivando seconda. Cominciano gli anni delle pubblicazioni e delle collaborazioni importanti, aprendo anche i concerti di Giorgia nel 2017. Due anni dopo, nel 2019, Gaia partecipa e vince Amici di Maria De Filippi, grazie anche a cui nasce l’album Genesi, pubblicato nel 2020. Al disco segue subito una riedizione intitolata Nuova Genesi. Gaia è sempre stata supportata da amici e genitori, che la sosterranno anche in questa nuova sfida che è Sanremo, dove si esibirà con il suo singolo Cuore Amaro.

Leggi anche –> Irama, ritiro da Sanremo: colpo di scena, la proposta di Amadeus

Il padre di Gaia Gozzi

Il padre si chiama Cristiano Gozzi ed è un dirigente d’azienda. Oltre a questo impiego e a fare il padre, Cristiano ha trovato anche il tempo di fondare con un amico il marchio “Abici”, che produce biciclette vecchio stile in Italia. Nel corso della carriera di Gaia Gozzi il padre e la madre, sebbene siano separati, l’hanno sempre sostenuta, cercando però di non finire troppo sotto i riflettori. Forse è per questo che, quando Gaia ha partecipato ad Amici, si è vista solo la madre mentre il padre non è intervenuto. Da quello che sappiamo, il padre di Gaia vive ancora in Italia, mentre sembra che la madre sia tornata in Brasile, suo paese d’origine. Durante un’intervista, Gaia ha raccontato di come suo padre sia molto fiero di lei ma ha anche detto di non aver mai voluto pesare sulle sue spalle. Per questo a 18 anni la ragazza andò via di casa, cercando di cavarsela in ogni modo ed evitando di chiedere prestiti ai suoi genitori.

Leggi anche –> Arnica di Gio Evan: testo, significato e video | Sanremo 2021