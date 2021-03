Gaia Gozzi, chi è la cantante: età, vita privata, carriera, foto, social

Tutto quello che c’è da sapere su Gaia Gozzi, cantante che parteciperà a questa edizione del Festival di Sanremo con il brano “Cuore amaro”.

Gaia Gozzi è nata il 29 settembre del 1997 a Guastalla, in Reggio Emilia. La ventitreenne è figlia di una ex-ballerina di origini brasiliane: è stata proprio la madre, per via della carriera intrapresa da giovane, a passarle la passione per la musica. Il rapporto tra le due è così stretto che Gaia Gozzi ha voluto indossare, per i provini di X-Factor 2016, il suo turbante così da portarla sul palco accanto a sé.

Cuore amaro

Per Gaia questo Festival di Sanremo non sarà la prima esperienza in televisione: la cantante, come si è già detto, è un’ex concorrente di X-Factor (a cui ha partecipato nel 2016), oltre che la vincitrice del programma “Amici di Maria de Filippi” del 2019. In seguito è stata anche invitata a partecipare ad “Amici speciali”, spin-off del programma originale in cui tutti i campioni delle varie edizioni si scontrano tra loro.

Gaia ha un enorme seguito online: il suo profilo Instagram (@gaiaofficial) conta un totale di 709k followers. Qui i suoi seguaci possono vedere non solo gli eventi e le pubblicità a cui la cantante partecipa, ma anche spaccati di vita quotidiana della ventitreenne.

In un’intervista a Cosmopolitan la cantante parla della sua canzone “Cuore amaro”, con cui gareggerà nella categoria Campioni al Festival di Sanremo 2021. Il brano, spiega, è dedicato a tutti i successi e gli insuccessi che hanno costellato la sua carriera: in particolare si concentra sulle sconfitte, grazie alle quali è potuta crescere come artista. Nella serata del Festival dedicata ai duetti, Gaia Gozzi canterà “Mi sono innamorato di te” (di Luigi Tenco) con Lous and the Yakuza.