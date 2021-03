Fulminacci, Santa Marinella: testo, significati, video | Sanremo 2021

Fulminacci è uno degli artisti che si esibirà al Festival di Sanremo 2021. Scopriamo di più sulla canzone “Santa Marinella”.

In questo secondo appuntamento sono attese le esibizioni di tredici cantanti della sezione Campioni e quattro tra le Nuove Proposte. Fiorello e Amadeus saranno a timone del programma e condivideranno il palco con tanti ospiti.

Tra i cantanti attesi per questa sera c’è anche Fulminacci. Questo artista debutterà con il brano “Santa Marinella“. Scopriamo di più sul suo significato.

Fulmincacci: ecco tutto quello che c’è da sapere sul brano “Santa Marinella”

Per Federico Utacci, aka Fulminacci, esibirsi sul palco dell’Ariston sarà un vero e proprio debutto. Le aspettative su di lui sono tante: nel 2019 ha vinto la targa Tengo per la miglior opera prima con “La vita veramente”. Sicuramente saprà catturare l’attenzione del pubblico.

Ecco il testo:

Oggi sai è uno di quei giorni che

Se mi vuoi lasciami stare

E non c’è nessuno nei dintorni che

Dentro me ci sappia guardare

Roma, che è una città di mare,

Mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumare

Tanto non c’è più niente di cui innamorarsi per sempre

Per cui valga la pena restare

Quindi stanotte abbracciami alle spalle

Fammi addrizzare i peli sulla pelle

Prendiamoci una scusa sotto casa

E poi portiamocela su

Voglio solamente diventare deficiente e farmi male

Citofonare e poi scappare

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non cercarmi mai però incontriamoci

Prima o poi senza volerlo

Al reparto dei superalcolici

Che ci fai? Scaldo l’inverno

La mia città è un presepe in mezzo alle montagne

Bianche ed ostinate come vecchie cagne

Davvero io non posso più tornare solamente a salutare

A sincerarmi che nessuno piange

Ti prego di raccogliermi la testa

Come se fosse l’ultima che resta

Io me ne sono accorto a Santa Marinella

Io e te siamo un pianeta e una stella

Voglio solamente diventare deficiente e farmi male

Citofonare e poi scappare

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non volare via

Na na na

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non volare via

L’artista ha confidato che scrivere questo brano è stata abbastanza difficile, forse una delle cose più difficili da fare. Il cantante ha dovuto dare il suo tocco a una storia che gli è stata raccontata diversi anni fa. L’articolo verrà aggiornato con il videoclip del video non appena terminata la sua esibizione di questa sera.

L’amore è senza dubbio il protagonista della storia, un racconto che parla di incontri nei posti più impensabili come il reparto dei superalcolici in un supermercato. In questo racconto emerge un unico desiderio: la leggerezza. E’ questa che si cerca quando ci si sente soffocati da una routine che ci schiaccia.