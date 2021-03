Chi è Lia Greco, la fidanzata del cantautore Fulminacci (in gara da ieri sera al Festival di Sanremo 2021)?

“È un’attrice, diventerà famosa”: così la descrive Fulminacci, innamorato di Lia Greco da ormai 4 anni. La ragazza, infatti, è un volto noto per tutti gli appassionati delle serie su Netflix: nel 2020 ha avuto un ruolo in Luna Nera, che gira attorno alla storia di una levatrice del XVII che scopre di derivare da una lunga famiglia di streghe.

Una relazione felice

Lia Greco è un’attrice e ballerina romana di 27 anni: racconta con affetto dei genitori, che hanno sempre creduto in lei e nella sua passione per la recitazione. Lia ha iniziato la sua carriera nel teatro, partecipando poi al cortometraggio Gabbia d’amore (che ha vinto il Roma Web Fest). La giovane ha anche una parte nel videoclip di Tommaso, singolo del fidanzato Fulminacci.

Come tanti colleghi, anche Lia Greco ha un rituale un po’ particolare che mette in atto prima di iniziare a recitare: “prima di andare in scena mi guardo allo specchio e faccio una faccia particolarmente brutta e agguerrita” confessa in un’intervista, “è un modo per darmi coraggio e mi aiuta a non prendermi troppo sul serio”.

Lia Greco e Filippo Uttinacci (in arte conosciuto come Fulminacci) stanno insieme dal 2017. Lia preferisce mantenere un profilo basso: della sua vita privata si sa davvero poco, tanto che la giovane non aggiorna spesso i suoi profili online. E’ prevalentemente il fidanzato a parlare della loro storia (anche se comunque non abbastanza da soffiare la curiosità dei fan), dicendo che la loro relazione migliora di anno in anno e che i due sono ormai inseparabili. Proprio Fulminacci, in un’intervista a Vanity Fair nel 2019, aveva descritto così la loro relazione: “stiamo benissimo insieme”. Semplice ma deciso.