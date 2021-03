Fiorentina – Roma Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Fiorentina e Roma è in programma oggi per la Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo appena 24 ore di stop, si riparte: da ieri sera e fino a giovedì torna la Serie A TIM, con il quinto turno del girone di ritorno. Il campionato vede in testa l’Inter che guida con quattro punti sul Milan e dieci su Juventus e Atalanta, sebbene comunque i bianconeri debbano recuperare la partita col Napoli di ottobre.

Leggi anche –> Lazio – Torino: Consiglio di Lega Serie A riunito d’urgenza per la decisione

Vedremo come andrà a finire il caso della partita prevista oggi pomeriggio tra Lazio e Torino, dove i granata sono stati bloccati dalla locale Asl, mentre ieri sera la Juventus ha battuto nettamente lo Spezia per tre a zero. Alle 18.30 il Napoli era ospite del Sassuolo, mentre stasera sono in programma quasi tutti i match, compreso una davvero molto interessante sfida tra Fiorentina e Roma.

Leggi anche –> Le regole di Zlatan, Ibrahimovic si prende Sanremo

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Fiorentina – Roma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Artemio Franchi di Firenze tra i padroni di casa della Fiorentina e gli ospiti giallorossi della Roma è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Si tratta a tutti gli effetti di un vero e proprio classico del nostro campionato: infatti, in Serie A la formazione viola e i giallorossi si sono incrociati addirittura 162 volte, con 48 vittorie per la Fiorentina, 60 pareggi e 54 successi per la Roma. Un sostanziale equilibrio, dunque, per queste due squadre, che nella partita di questa sera sicuramente daranno il massimo per portarsi a casa i tre punti.

Fiorentina e Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Prandelli e Fonseca hanno completato le loro scelte in vista del match di questa sera. Ecco le formazioni in campo:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.